https://sputnik-georgia.ru/20231015/nezakonnaya-vyrubka-derevev-v-gruzii-skolko-narusheniy-vyyavleno-v-sentyabre-282944299.html

Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявлено в сентябре

Незаконная вырубка деревьев в Грузии: сколько нарушений выявлено в сентябре

Больше всего природоохранных нарушений выявлено в регионе Кахети 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Инспекторы Департамента по надзору за окружающей средой Грузии в сентябре 2023 года выявили 188 фактов незаконной вырубки и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. Большая часть нарушений (138 фактов) относится к незаконной добыче и транспортировке лесоматериалов, 50 случаев касаются нарушения технического регламента лесопилок и фактов работы незаконных лесопилок. Кроме того, 14 из 188 фактов нарушений содержат признаки уголовного преступления. Сотрудники департамента больше всего природоохранных нарушений выявили в регионе Кахети (43). В других регионах ситуация следующая: В целом изъято более 193 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов. Материалы для дальнейшего реагирования направлены в соответствующие ведомства. Всего за девять месяцев в Грузии выявили 2 089 фактов незаконного пользования лесоматериалами. За аналогичный период выявлены 52 незарегистрированные лесопилки. Для решения проблемы незаконной вырубки леса в разных районах Грузии обустроены "деловые дворы", где осуществляется заготовка, сортировка и складирование древесины. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют в круглосуточном режиме, работает горячая линия (153). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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