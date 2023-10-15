https://sputnik-georgia.ru/20231015/polnomochiya-spikera-parlamenta-gruzii-mogut-rasshirit--initsiativa-oppozitsionnykh-deputatov-283287560.html

Полномочия спикера парламента Грузии могут расширить – инициатива оппозиционных депутатов

Полномочия спикера парламента Грузии могут расширить – инициатива оппозиционных депутатов

Цель проекта – избежать неудобств для председателя парламента, которые в ряде случаев вызваны несоответствием регламента решениям председателя, заявили... 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T21:14+0400

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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Оппозиционные депутаты от партии "Гирчи" инициировали проект изменений в регламент парламента, согласно которым председатель будет уполномочен руководить работой законодательного органа с учетом собственных взглядов и интересов. Авторами и инициаторами законопроекта являются депутаты Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили, Александр Раквиашвили и Герман Сабо. Проект изменений будет представлен на бюро 16 октября. Как поясняет "Гирчи", цель их поправок – отразить в регламенте сложившиеся на практике нормы и стиль управления. "Цель проекта – избежать неудобств для председателя парламента, которые в ряде случаев вызваны несоответствием регламента решениям председателя. Согласно поправке, председатель парламента обладает неограниченными полномочиями, его решения единоличны, как и положено традиции единоличного правления нашей страны", – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Законопроект полностью соответствует тексту и духу Конституции Грузии, отмечают в "Гирчи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, яго хвичия, герман сабо, парламент грузии