https://sputnik-georgia.ru/20231015/vnimanie-smeschaetsya-na-tsentralnuyu-aziyu-politolog-ob-itogakh-sammita-glav-sng-v-kyrgyzstane-283269637.html

Внимание смещается на Центральную Азию: политолог об итогах саммита глав СНГ в Кыргызстане

Внимание смещается на Центральную Азию: политолог об итогах саммита глав СНГ в Кыргызстане

Политолог, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью каналу "Sputnik на русском" подвел итоги саммита... 15.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-15T14:59+0400

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Эксперт отметил рост влияния стран Центральной Азии в содружестве, а также рассказал о причинах дистанцирования Молдовы и Армении от СНГ. Как можно оценить уровень экономического сотрудничества стран СНГ? Как оградить страны Центральной Азии от вмешательства Запада в их внутренние дела? Почему Молдова отдаляется от России и СНГ? Подробнее смотрите в видео.

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