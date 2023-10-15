https://sputnik-georgia.ru/20231015/vnimanie-smeschaetsya-na-tsentralnuyu-aziyu-politolog-ob-itogakh-sammita-glav-sng-v-kyrgyzstane-283269637.html
Внимание смещается на Центральную Азию: политолог об итогах саммита глав СНГ в Кыргызстане
Внимание смещается на Центральную Азию: политолог об итогах саммита глав СНГ в Кыргызстане
Политолог, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью каналу "Sputnik на русском" подвел итоги саммита... 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T14:59+0400
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Эксперт отметил рост влияния стран Центральной Азии в содружестве, а также рассказал о причинах дистанцирования Молдовы и Армении от СНГ. Как можно оценить уровень экономического сотрудничества стран СНГ? Как оградить страны Центральной Азии от вмешательства Запада в их внутренние дела? Почему Молдова отдаляется от России и СНГ? Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, россия, кыргызстан, молдова, снг, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, кыргызстан, молдова, снг, в мире, видео
Внимание смещается на Центральную Азию: политолог об итогах саммита глав СНГ в Кыргызстане
Политолог, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в интервью каналу "Sputnik на русском" подвел итоги саммита глав стран СНГ в Кыргызстане
Эксперт отметил рост влияния стран Центральной Азии в содружестве, а также рассказал о причинах дистанцирования Молдовы и Армении от СНГ.
Как можно оценить уровень экономического сотрудничества стран СНГ? Как оградить страны Центральной Азии от вмешательства Запада в их внутренние дела? Почему Молдова отдаляется от России и СНГ?
Подробнее смотрите в видео.