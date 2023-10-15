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Выборы в парламент проходят в Польше
Выборы в парламент проходят в Польше
Одновременно с выборами жителям Польши предстоит ответить на четыре вопроса референдума 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T13:22+0400
2023-10-15T13:22+0400
2023-10-15T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Очередные парламентские выборы начались в Польше, участки для голосования открылись в стране в 7 утра по местному времени.Польским гражданам предстоит избрать 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).За кресла в польском Сейме будут сражаться представители не менее 90 политических сил, это гораздо больше, чем четыре года назад. Главную конкуренцию правящей партии ПиС, которая держит лидерство с 2015 года, составляет "Гражданская коалиция" Дональда Туска, бывшего председателя Европейского совета.Кроме правящих партийных структур – провластной "Право и справедливость" и оппозиционной "Гражданской платформы" – в выборах участвуют и такие "экзотические" структуры как "Антипартия", "Польская партия пиратов", "Самооборона".Одновременно с выборами жителям Польши предстоит ответить на вопросы референдума:Голосование в Польше продлится 21:00 (23:00 по тбилисскому времени), если не возникнут обстоятельства, которые заставят государственную избирательную комиссию продлить работу каких-то отдельных участков. Как только избирательные участки закроются, в СМИ появятся данные экзитполов.Официальные итоги выборов планируется подвести 17 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, в мире, новости, польша, дональд туск, парламентские выборы
политика, в мире, новости, польша, дональд туск, парламентские выборы
Выборы в парламент проходят в Польше
13:22 15.10.2023 (обновлено: 13:36 15.10.2023)
Одновременно с выборами жителям Польши предстоит ответить на четыре вопроса референдума
ТБИЛИСИ, 15 окт – Sputnik. Очередные парламентские выборы начались в Польше, участки для голосования открылись в стране в 7 утра по местному времени.
Польским гражданам предстоит избрать 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената (верхняя палата парламента).
За кресла в польском Сейме будут сражаться представители не менее 90 политических сил, это гораздо больше, чем четыре года назад. Главную конкуренцию правящей партии ПиС, которая держит лидерство с 2015 года, составляет "Гражданская коалиция" Дональда Туска, бывшего председателя Европейского совета.
Кроме правящих партийных структур – провластной "Право и справедливость" и оппозиционной "Гражданской платформы" – в выборах участвуют и такие "экзотические" структуры как "Антипартия", "Польская партия пиратов", "Самооборона".
Одновременно с выборами жителям Польши предстоит ответить на вопросы референдума:
о приватизации государственной собственности
о приеме нелегальных мигрантов из других стран ЕС
о заграждении на границе с Беларусью.
Голосование в Польше продлится 21:00 (23:00 по тбилисскому времени), если не возникнут обстоятельства, которые заставят государственную избирательную комиссию продлить работу каких-то отдельных участков. Как только избирательные участки закроются, в СМИ появятся данные экзитполов.
Официальные итоги выборов планируется подвести 17 октября.