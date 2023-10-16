https://sputnik-georgia.ru/20231016/283289073.html

Франция перешла на (полу)военное положение

Франция перешла на (полу)военное положение

После теракта в Аррасе с сегодняшнего дня на улицы страны выведены тысячи армейских патрулей 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T09:41+0400

2023-10-16T09:41+0400

2023-10-16T09:41+0400

в мире

политика

франция

ближний восток

иг

сирия

израиль

палестина

колумнисты

обострение ситуации на ближнем востоке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/10/283289240_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_42cdd22c5f6b8572e496d85d94763e03.jpg

Учитель французского был убит, его зарезал террорист, еще три человека из школьного персонала тяжело ранены, напоминает колумнист РИА Новости.Последний раз такие меры безопасности были предприняты в январе 2015 года после нападения террористов ИГ* братьев Куаши на редакцию "Шарли Эбдо". Убийство двенадцати человек открыло едва ли не самую черную страницу современной истории страны. Не в последнюю очередь череда терактов была связана с кризисом на Ближнем Востоке — в частности, с гражданской войной в Сирии, с войной против ИГ, с действиями коалиции против законных властей Дамаска.Кровавая каша, заваренная политиками за тысячи километров от Парижа и Ниццы тогда, как и сегодня в Аррасе, перелилась через край и забрала новую жертву.Доминик Бернар, 57-летний учитель французского и литературы, преподавал в скромном государственном лицее Арраса много лет, его обожали ученики (что во Франции большая редкость) и ценили коллеги (совсем небывалый факт). Практически все свободное время он посвящал тому, что сеял разумное, доброе, вечное, занимаясь с отстающими, поддерживая тех, кто не справлялся с программой в классе. В свой последний день и в свой последний час Доминик Бернар остался наставником и защитником тех, кого учил. Он преградил дорогу террористу. Погиб при исполнении долга, пусть и учительского, а не военного.Семья террориста (его имя то называют, то нет, но зато охотно упоминают гражданство — российское), судя по всему, выходцы с Северного Кавказа. Перебрались они — родители и пятеро детей — во Францию в 2008-м. В надежде, как сообщается, получить политическое убежище. От кого убегало семейство — да еще по политическим мотивам — в тот момент из России, непонятно. И не будет понятно никогда, поскольку в беженстве спустя шесть лет рассмотрений и ходатайств было отказано. И всем семерым предложили страну покинуть. За дело взялись профессиональные "правозащитники" (те, кто сидит на зарплате разных НКО, которые, в свою очередь, получают госсубвенции), и в результате выслали только главу семьи, оставив мать и пятерых детей. Во Франции. В социальном жилье в этническом гетто — жить на пособие и без какой бы то ни было возможности интегрироваться в тот социум, который сделал "братство" с "равенством" главными лозунгами. Забыв при этом подкрепить громкие слова конкретным содержанием.Итак, у семьи — вечный статус рассмотрения ходатайства с обязательными походами в префектуру при минимальных шансах получить ВНЖ, который дает возможность работать. Радуйтесь, что вы во Франции и хлебаете "европейскую мечту". Полной ложкой. С голода не умираете, крыша над головой имеется, одежонка тоже.Но вы живете так, а мы — иначе. В других кварталах. Вы говорите так, а мы — иначе, при этом мы не упускаем случая показать вам наше превосходство. Старший брат террориста тем временем стал радикалом и отправился в тюрьму. Средний (именно он и зарезал педагога), как говорят его бывшие одноклассники, "замкнулся и предпочитал говорить только про оружие". Про разделение на "вас" и "нас" тот же одноклассник заметил: "Когда учитель не справился с произношением его фамилии, парень ответил: "Называйте меня просто Калаш".Но, с другой стороны, если вы все верите в равенство, в братство, в свободы и в права человека, то почему вы не в состоянии запомнить, как произносится фамилия одного из учеников, а в обычных бытовых ситуациях никогда не упустите возможности поинтересоваться происхождением акцента в таком вашем красивом французском? Или равны только те, кто говорит на языке Мольера без акцента?Если вся нация умеет в единство, в общие ценности, в уважение к другим (так ровно за четырнадцать часов до убийства, до трагедии на школьном дворе сказал Макрон), тогда, может быть, имеет смысл пересмотреть способ приложения этих ценностей с учетом того, что кто-то имеет право не только на веру, но и на те ограничения, которые верой предполагаются. Например, в одежде. И может быть, уже перестать апеллировать к неким традициям культуры, которым отчего-то длинное платье с длинными рукавами может угрожать.Если нация действительно едина и вне зависимости от религиозных верований, то она, по идее, идентифицирует себя с культурой. Французской культурой. Неужели фундаментальные идеалы Гюго и Вольтера столь хрупки, что их требуется защищать с помощью унизительных вопросов об акценте со столь же унизительным неумением выговорить иностранную фамилию? Неужели Бальзак, Золя, Флобер, Мопассан могут существовать, только если на улицах армейские патрули, охраняющие школы, библиотеки и учреждения культа?Неужели, в конце концов, все забыли слова Альбера Камю о том, что неточность в словах только добавляет несчастий этому миру?Ответ на вопросы — да.Неточность и есть цена, которую потребовалось внести в кассу лицемерия и глобализма. Но кредит уже полностью потрачен. Из средств расчета остались только кровь и жизни обычных людей. Судя по всему, ими и французские, и европейские политики намерены расплачиваться за свои решения в обозримом будущем.* Запрещенная в России террористическая группировка.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

франция

ближний восток

сирия

израиль

палестина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, политика, франция, ближний восток, иг, сирия, израиль, палестина, колумнисты, обострение ситуации на ближнем востоке