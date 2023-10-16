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Азербайджанская хоровая капелла с успехом выступила в Грузии

Азербайджанская хоровая капелла с успехом выступила в Грузии

В международном фестивале в Гори приняли участие хоровые коллективы из разных стран, в том числе из Азербайджана 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T07:32+0400

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БАКУ, 16 окт — Sputnik. Азербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие в международном фестивале в грузинском городе Гори. Как рассказала Sputnik Азербайджан художественный руководитель и главный дирижер капеллы, народная артистка Гюльбаджи Иманова, на мероприятии были представлены такие известные хоровые коллективы, как Грузинский государственный хор, Абхазский национальный хор, Горийский женский хор и другие. По ее словам, несмотря на такое число участников, азербайджанская хоровая капелла выступила лучше всех. "Это утверждаю не только я, но и все гости, которые присутствовали на нашем концерте. Только наша капелла продемонстрировала разнообразную программу, чем и отличилась. Мы исполнили и зарубежные, и азербайджанские произведения, что требует особого мастерства и профессионализма. Очень трудно на одном концерте исполнять композиции на разных языках, которые стилистически отличаются друг от друга. Остальные коллективы исполняли только свою национальную музыку", - сказала Иманова. Она считает, что такого рода фестивали позволяют их коллективу обмениваться опытом, знакомиться с новой музыкой, устанавливать партнерские отношения с другими хорами. Отметим, что Азербайджанская государственная хоровая капелла создана в 1966 году при Азербайджанской государственной филармонии. С момента основания на протяжении многих лет коллективом руководил заслуженный деятель искусств, хормейстер Эдуард Новрузов. В репертуаре капеллы более 1 000 произведений. Хоровая капелла неоднократно пропагандировала азербайджанскую музыку за пределами Азербайджана, была участником многих фестивалей, декад, дней культуры (Турция, Россия, Украина, Франция, Германия, Испания, Грузия). С 1996 года художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанской государственной хоровой капеллы является народная артистка Азербайджана, заведующая кафедрой Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гульбаджи Иманова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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