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Азербайджанская хоровая капелла с успехом выступила в Грузии
Азербайджанская хоровая капелла с успехом выступила в Грузии
В международном фестивале в Гори приняли участие хоровые коллективы из разных стран, в том числе из Азербайджана 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T07:32+0400
2023-10-16T08:04+0400
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БАКУ, 16 окт — Sputnik. Азербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие в международном фестивале в грузинском городе Гори. Как рассказала Sputnik Азербайджан художественный руководитель и главный дирижер капеллы, народная артистка Гюльбаджи Иманова, на мероприятии были представлены такие известные хоровые коллективы, как Грузинский государственный хор, Абхазский национальный хор, Горийский женский хор и другие. По ее словам, несмотря на такое число участников, азербайджанская хоровая капелла выступила лучше всех. "Это утверждаю не только я, но и все гости, которые присутствовали на нашем концерте. Только наша капелла продемонстрировала разнообразную программу, чем и отличилась. Мы исполнили и зарубежные, и азербайджанские произведения, что требует особого мастерства и профессионализма. Очень трудно на одном концерте исполнять композиции на разных языках, которые стилистически отличаются друг от друга. Остальные коллективы исполняли только свою национальную музыку", - сказала Иманова. Она считает, что такого рода фестивали позволяют их коллективу обмениваться опытом, знакомиться с новой музыкой, устанавливать партнерские отношения с другими хорами. Отметим, что Азербайджанская государственная хоровая капелла создана в 1966 году при Азербайджанской государственной филармонии. С момента основания на протяжении многих лет коллективом руководил заслуженный деятель искусств, хормейстер Эдуард Новрузов. В репертуаре капеллы более 1 000 произведений. Хоровая капелла неоднократно пропагандировала азербайджанскую музыку за пределами Азербайджана, была участником многих фестивалей, декад, дней культуры (Турция, Россия, Украина, Франция, Германия, Испания, Грузия). С 1996 года художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанской государственной хоровой капеллы является народная артистка Азербайджана, заведующая кафедрой Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гульбаджи Иманова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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азербайджан, новости, грузия, культура
азербайджан, новости, грузия, культура

Азербайджанская хоровая капелла с успехом выступила в Грузии

07:32 16.10.2023 (обновлено: 08:04 16.10.2023)
© photo : Azerbaijan State Academic Philharmonic HallАзербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори.
Азербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори. - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2023
© photo : Azerbaijan State Academic Philharmonic Hall
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В международном фестивале в Гори приняли участие хоровые коллективы из разных стран, в том числе из Азербайджана
БАКУ, 16 окт — Sputnik. Азербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие в международном фестивале в грузинском городе Гори.
© photo : Azerbaijan State Academic Philharmonic HallАзербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори.
Азербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори. - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2023
Азербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори.
© photo : Azerbaijan State Academic Philharmonic Hall
Как рассказала Sputnik Азербайджан художественный руководитель и главный дирижер капеллы, народная артистка Гюльбаджи Иманова, на мероприятии были представлены такие известные хоровые коллективы, как Грузинский государственный хор, Абхазский национальный хор, Горийский женский хор и другие. По ее словам, несмотря на такое число участников, азербайджанская хоровая капелла выступила лучше всех.
© photo : Azerbaijan State Academic Philharmonic HallАзербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори.
Азербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори. - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2023
Азербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори.
© photo : Azerbaijan State Academic Philharmonic Hall
"Это утверждаю не только я, но и все гости, которые присутствовали на нашем концерте. Только наша капелла продемонстрировала разнообразную программу, чем и отличилась. Мы исполнили и зарубежные, и азербайджанские произведения, что требует особого мастерства и профессионализма. Очень трудно на одном концерте исполнять композиции на разных языках, которые стилистически отличаются друг от друга. Остальные коллективы исполняли только свою национальную музыку", - сказала Иманова.
© photo : Azerbaijan State Academic Philharmonic HallАзербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори.
Азербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори. - Sputnik Грузия, 1920, 14.10.2023
Азербайджанская государственная хоровая капелла с большим успехом приняла участие на Международном хоровом фестивале в грузинском городе Гори.
© photo : Azerbaijan State Academic Philharmonic Hall
Она считает, что такого рода фестивали позволяют их коллективу обмениваться опытом, знакомиться с новой музыкой, устанавливать партнерские отношения с другими хорами.

"Нам приятно, что азербайджанскую культуру знают везде благодаря политике нашего президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Во многих странах организуются Дни азербайджанской культуры. В нашей стране проводятся конкурсы, фестивали международного уровня. Иностранцы, приезжая в Азербайджан, прежде всего, посещают филармонию, слушают наши произведения и понимают, насколько азербайджанцы - высококультурная нация", - добавила Иманова.

Отметим, что Азербайджанская государственная хоровая капелла создана в 1966 году при Азербайджанской государственной филармонии. С момента основания на протяжении многих лет коллективом руководил заслуженный деятель искусств, хормейстер Эдуард Новрузов. В репертуаре капеллы более 1 000 произведений. Хоровая капелла неоднократно пропагандировала азербайджанскую музыку за пределами Азербайджана, была участником многих фестивалей, декад, дней культуры (Турция, Россия, Украина, Франция, Германия, Испания, Грузия).
С 1996 года художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанской государственной хоровой капеллы является народная артистка Азербайджана, заведующая кафедрой Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Гульбаджи Иманова.
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