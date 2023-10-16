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Бесплатная вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии
Бесплатная вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии
Вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаются в этом сезоне 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T10:44+0400
2023-10-16T10:44+0400
2023-10-16T11:00+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Бесплатная вакцинация против вируса гриппа для лиц, входящих в группу риска, началась в Грузии с 16 октября, заявила замдиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Эка Адамия. Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В рамках государственной программы иммунизации вакцинация против вируса гриппа проводится бесплатно для лиц, входящих в группу риска. Это люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше. В группу риска также входят беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детских домов, приютов для престарелых, медицинский персонал и другие. Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Для остальных граждан вакцина от вируса гриппа доступна платно в частных клиниках страны. Ранее в беседе со Sputnik Грузия руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе заявил, что первые случаи вируса уже выявлены в стране раньше ожидаемого периода – в конце сентября. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, тбилиси, иване чхаидзе, минздрав
Бесплатная вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии
10:44 16.10.2023 (обновлено: 11:00 16.10.2023)
Вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаются в этом сезоне
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Бесплатная вакцинация против вируса гриппа для лиц, входящих в группу риска, началась в Грузии с 16 октября, заявила замдиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Эка Адамия.
Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
"Вы знаете, что вирус гриппа циркулирует осенью-зимой и ранней весной. Именно с этого периода начинается профилактика против вируса гриппа… Купленная вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые мы ожидаем в этом сезоне", – заявила Адамия в эфире телекомпании "Имеди".
В рамках государственной программы иммунизации вакцинация против вируса гриппа проводится бесплатно для лиц, входящих в группу риска. Это люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше.
В группу риска также входят беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детских домов, приютов для престарелых, медицинский персонал и другие.
Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте
Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Для остальных граждан вакцина от вируса гриппа доступна платно в частных клиниках страны.
Ранее в беседе со Sputnik Грузия руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе заявил, что первые случаи вируса уже выявлены в стране раньше ожидаемого периода – в конце сентября.
Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.