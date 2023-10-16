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Бесплатная вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии

Бесплатная вакцинация против вируса гриппа началась в Грузии

Вакцина состоит из тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаются в этом сезоне 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T10:44+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Бесплатная вакцинация против вируса гриппа для лиц, входящих в группу риска, началась в Грузии с 16 октября, заявила замдиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Эка Адамия. Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз четырехкомпонентной вакцины против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В рамках государственной программы иммунизации вакцинация против вируса гриппа проводится бесплатно для лиц, входящих в группу риска. Это люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше. В группу риска также входят беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детских домов, приютов для престарелых, медицинский персонал и другие. Вакцина доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Для остальных граждан вакцина от вируса гриппа доступна платно в частных клиниках страны. Ранее в беседе со Sputnik Грузия руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе заявил, что первые случаи вируса уже выявлены в стране раньше ожидаемого периода – в конце сентября. Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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