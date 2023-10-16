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ООН: более миллиона жителей сектора Газа стали вынужденными переселенцами

ООН: более миллиона жителей сектора Газа стали вынужденными переселенцами

Более миллиона – это почти половина всего населения сектора Газа 16.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Более миллиона жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома и стали вынужденными переселенцами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе ГазаЧисло жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе, сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться по разным данным около 150 израильтян.В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев.В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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