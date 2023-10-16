https://sputnik-georgia.ru/20231016/chto-i-kogda-sazhat-v-noyabre-2023-goda-lunnyy-posevnoy-kalendar-283326046.html

Что и когда сажать в ноябре 2023 года? Лунный посевной календарь

Что и когда сажать в ноябре 2023 года? Лунный посевной календарь

Лунный посевной календарь, помогающий огородникам и садоводам вырастить качественный и богатый урожай, подскажет им, что сажать в ноябре и какие дни в конце... 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T22:09+0400

2023-10-16T22:09+0400

2023-10-16T22:09+0400

справки

сельское хозяйство

лунный календарь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24410/04/244100447_0:151:3000:1839_1920x0_80_0_0_39b654e65a2e566bdffd29922f21683c.jpg

Что и когда сажать по лунному посевному календарю в ноябре 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Что и когда сажать В ноябре лунный посевной календарь рекомендует редис, редьку и дайкон посадить 2, 4, 7, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26 и 30 числа. Посадка картофеля и топинамбура по лунному посевному календарю благоприятна 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26 и 30 ноября. Чеснок, лук на репку и хрен лунный посевной календарь советует сажать 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26 и 30 ноября. По лунному посевному календарю посадка моркови, свеклы, репы и сельдерея (корень) желательна 2, 4, 7, 14, 17, 18, 25, 26 и 30 ноября. Разную зелень – салат, кинзу, укроп, базилик, петрушку, сельдерей, фенхель, шпинат, тмин, горчицу, мангольд и другие – лунный посевной календарь рекомендует посадить 2, 4, 21, 22, 23 и 30 ноября. Посадка двулетних, многолетних, клубневых и луковичных цветов благоприятна по лунному посевному календарю 7 и 28 ноября. Саженцы плодовых деревьев – яблони, вишни, груши или сливы – лунный посевной календарь на ноябрь советует сажать 17 и 18 числа. По лунному посевному календарю саженцы винограда, смородины, ежевики, малины и крыжовника благоприятно сажать 17, 18, 21 и 22 ноября. Полезные советы Периоды новолуния и полнолуния не подходят для посева растений – эти дни считают неудачными для посадки любых культур. В ноябре новолуние выпадает на 13-е число, а полнолуние – на 27. По лунному посевному календарю благоприятными днями для посадки являются 2, 4, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 28 и 30 ноября, а неблагоприятными – 5, 12, 13 и 27 ноября. Остальные дни в ноябре для посадки растений нейтральны. В полнолуние лунный посевной календарь огородникам и садоводам советует избавляться от вредителей и сорняков, бороться с заболеваниями растений и делать прополку. В новолуния запрещены любые работы с растениями. Материал подготовлен на основе открытых источников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , сельское хозяйство, лунный календарь