https://sputnik-georgia.ru/20231016/figuristy-devis-i-smolkin-vystupayuschie-za-gruziyu-pobedili-v-turnire-v-vengrii-283295304.html

Фигуристы Дэвис и Смолкин, выступающие за Грузию, победили в турнире в Венгрии

Фигуристы Дэвис и Смолкин, выступающие за Грузию, победили в турнире в Венгрии

Российские фигуристы начали выступать за сборную Грузии в июле 2023 года 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T11:36+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Дуэт фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, представляющий Грузию, занял первое место в соревнованиях танцевальных пар на турнире серии "Челленджер" Budapest Trophy, сообщили в Федерации фигурного катания Грузии. В произвольном танце Дэвис и Смолкин набрали 116,63 балла, а в сумме получили 191,84 балла. Второе место занял дуэт из Канады в составе Мари-Жаде Лорьо и Ромена Ле Гака (188,32). На третьей строчке оказались французы Лоисья Демужо и Тео Ле Мерсье (179,68). Дэвис, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, имеет американское и грузинское гражданство. Ее партнер – сын актера Бориса Смолкина – имеет гражданство Израиля.Спортсмены являются серебряными призерами чемпионата России. На Олимпиаде 2022 года в Пекине дуэт занял 14 место.В сезоне 2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили все внутрироссийские турниры из-за проблем с документами у партнера. Летом американский журналист Дейв Лиз сообщал, что дуэт намерен перейти в сборную США, но фигуристы эту информацию опровергли.В июне 2023 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил переход танцевального дуэта в сборную Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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