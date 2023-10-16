https://sputnik-georgia.ru/20231016/gruziya-predstavila-pesnyu-i-klip-dlya-detskogo-evrovideniya--2023-283297216.html
Грузия представила песню и клип для "Детского Евровидения - 2023"
Грузия представила песню и клип для "Детского Евровидения - 2023"
Песенный конкурс "Детское Евровидение" состоится 26 ноября в Ницце 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T12:30+0400
2023-10-16T12:30+0400
2023-10-16T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Грузия представила песню Over The Sky и клип, с которым Анастасия Васадзе выступит вместе Николозом Харати и Ото Безерашвили на конкурсе "Детское Евровидение - 2023". Детское Евровидение - 2023 пройдет 26 ноября во французском городе Ницца благодаря победе представительницы Франции Лисандро на прошлом конкурсе в Ереване. Съемки клипа, над которым работал режиссер Заза Орашвили, проходили в трех разных местах: в павильоне Общественного вещателя Грузии, в зимнем саду выставочного пространства Expo Georgia и в Центре космических исследований. Композицию написали музыканты и продюсеры Мебо Нуцубидзе и Бетхо. Интересно, что звучание песни содержит элементы грузинского многоголосья. Благодаря такой колоритности сразу понятно, из какой страны конкурсанты. Главный посыл песни – верить в себя и свои возможности, давать себе возможность путешествовать в мечтах и помнить, что героев надо искать в себе, а не в других. Уже шестой год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина". Несмотря на то, что по традиции на "Евровидение" отправляется победитель, в этом году организаторы решили, что вместе с Анастасией выступать будут также участники "Ранина" Николоз Харати и Ото Безерашвили. Анастасии Васадзе 11 лет, она из Батуми, но живет в Тбилиси. Девочка любит заниматься спортом – бегом и катанием на велосипеде. Также Васадзе любит рисовать и даже говорит, что хочет стать дизайнером. А пение для Анастасии – это способ выразить свои эмоции. Девочке было 9 лет, когда она впервые попала на конкурс "Ранина". В прошлом году Грузию на детском песенном конкурсе представила 11-летняя Мариам Бигвава, которая заняла третье место. Она исполнила песню "I Believe". Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, детское евровидение, франция, новости
Грузия представила песню и клип для "Детского Евровидения - 2023"
12:30 16.10.2023 (обновлено: 12:59 16.10.2023)
Песенный конкурс "Детское Евровидение" состоится 26 ноября в Ницце
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Грузия представила песню Over The Sky и клип, с которым Анастасия Васадзе выступит вместе Николозом Харати и Ото Безерашвили на конкурсе "Детское Евровидение - 2023".
Детское Евровидение - 2023 пройдет 26 ноября во французском городе Ницца благодаря победе представительницы Франции Лисандро на прошлом конкурсе в Ереване.
Съемки клипа, над которым работал режиссер Заза Орашвили, проходили в трех разных местах: в павильоне Общественного вещателя Грузии, в зимнем саду выставочного пространства Expo Georgia и в Центре космических исследований.
Композицию написали музыканты и продюсеры Мебо Нуцубидзе и Бетхо. Интересно, что звучание песни содержит элементы грузинского многоголосья. Благодаря такой колоритности сразу понятно, из какой страны конкурсанты.
Главный посыл песни – верить в себя и свои возможности, давать себе возможность путешествовать в мечтах и помнить, что героев надо искать в себе, а не в других.
Уже шестой год подряд конкурсант от Грузии отбирается для участия в детском конкурсе песни "Евровидение" через проект Первого канала "Ранина". Несмотря на то, что по традиции на "Евровидение" отправляется победитель, в этом году организаторы решили, что вместе с Анастасией выступать будут также участники "Ранина" Николоз Харати и Ото Безерашвили.
Анастасии Васадзе 11 лет, она из Батуми, но живет в Тбилиси. Девочка любит заниматься спортом – бегом и катанием на велосипеде. Также Васадзе любит рисовать и даже говорит, что хочет стать дизайнером.
А пение для Анастасии – это способ выразить свои эмоции. Девочке было 9 лет, когда она впервые попала на конкурс "Ранина".
В прошлом году Грузию на детском песенном конкурсе представила 11-летняя Мариам Бигвава, которая заняла третье место. Она исполнила песню "I Believe".
Грузия участвует в детском Евровидении с 2007 года. Участники из Грузии трижды (в 2008, 2011 и 2016 годах) становились победителями "Детского Евровидения".