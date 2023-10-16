https://sputnik-georgia.ru/20231016/impichment-prezidenta-v-gruzinskoy-mechte-rasskazali-kak-budut-deystvovat-dalshe-283299033.html

Импичмент президента: в "Грузинской мечте" рассказали, как будут действовать дальше

Импичмент президента: в "Грузинской мечте" рассказали, как будут действовать дальше

В понедельник Конституционный суд Грузии объявит решение по делу о нарушении президентом Саломе Зурабишвили главного закона страны в рамках процедуры... 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T14:16+0400

2023-10-16T14:16+0400

2023-10-16T14:33+0400

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саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

георгий кахиани

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. После оглашения решения Конституционного суда Грузии по делу о нарушении президентом Саломе Зурабишвили главного закона страны в рамках процедуры импичмента, в ближайшие пять дней будет определено, как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" будет действовать в ближайшие две недели, заявил депутат от правящей партии Георгий Кахиани. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Как отметил депутат, на данном этапе "Грузинская мечта" ждет решения суда, а затем будем следовать процедуре, предусмотренной регламентом. При этом Кахиани заявил, что у большинства нет достаточного количества голосов, чтобы самой прекратить полномочия президента, и для этого необходимо поддержка оппозиции. В ожидании импичмента президента Грузии: что говорят в суде и в политических кругах>>Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Что касается ожиданий, Кахиани надеется, что конституционное представление "Грузинской мечты" будет удовлетворено, так как, по словам депутата, с юридической точки зрения содержание этого спора очень простое. Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, георгий кахиани, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента