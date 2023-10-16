https://sputnik-georgia.ru/20231016/kurs-lari-dollar-283259860.html

Курс лари на понедельник – 2,6984 GEL/$

Курс лари на понедельник – 2,6984 GEL/$

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0004 лари по отношению к доллару 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T09:20+0400

2023-10-16T09:20+0400

2023-10-16T09:20+0400

грузия

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доллар

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 16 октября в размере 2,6984 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0004 лари по отношению к доллару.

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