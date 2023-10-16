https://sputnik-georgia.ru/20231016/mininfrastruktury-gruzii-prevysilo-svoy-byudzhet-za-devyat-mesyatsev-283290834.html
Мининфраструктуры Грузии превысило свой бюджет за девять месяцев
Мининфраструктуры Грузии превысило свой бюджет за девять месяцев
Кассовые расходы госбюджета министерства составили 2,3 миллиарда лари, что на 176,1 миллиона лари больше запланированного 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T09:01+0400
2023-10-16T09:01+0400
2023-10-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выполнило госбюджет за девять месяцев 2023 года с превышением на 8,2%, говорится в сообщении на сайте ведомства. Министерство регионального развития занимается в Грузии осуществлением всех инфраструктурных проектов, в том числе строительством трасс внутригосударственного и международного значения, обновлением городов и систем водоснабжения. В 2023 году бюджет ведомства составил 3,3 миллиарда лари, откуда около 2 миллиардов – средства бюджета, остальное – кредиты и гранты под конкретные программы. По данным ведомства, кассовые расходы госбюджета министерства составили 2,3 миллиарда лари, что на 176,1 миллиона лари больше запланированного.Парламент Грузии утвердил поправки в госбюджет страны на 2023 год >> Министерство выделило на развитие инфраструктурных проектов на 220,1 миллиона лари больше финансовых ресурсов, чем в 2022 году, что является самым высоким показателем за девять месяцев за всю историю существования ведомства. Кроме того, планы за девять месяцев перевыполнили и ведомства, находящиеся в подчинении Мининфраструктуры, которые потратили средства на развитие инфраструктурных проектов по всей стране. Так, расходы департамента автомобильных дорог составили 1,5 миллиарда лари (109% плана), Фонда муниципального развития Грузии – 479 миллионов лари (104% плана), Компания объединенного водоснабжение – 309,3 миллиона лари (115% плана) и Компания по управлению твердыми отходами – 30 миллионов лари (102% плана).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, фонд муниципального развития, министерство инфраструктуры и регионального развития, бюджет грузии
грузия, новости, экономика, фонд муниципального развития, министерство инфраструктуры и регионального развития, бюджет грузии
Мининфраструктуры Грузии превысило свой бюджет за девять месяцев
Кассовые расходы госбюджета министерства составили 2,3 миллиарда лари, что на 176,1 миллиона лари больше запланированного
ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии выполнило госбюджет за девять месяцев 2023 года с превышением на 8,2%, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Министерство регионального развития занимается в Грузии осуществлением всех инфраструктурных проектов, в том числе строительством трасс внутригосударственного и международного значения, обновлением городов и систем водоснабжения. В 2023 году бюджет ведомства составил 3,3 миллиарда лари, откуда около 2 миллиардов – средства бюджета, остальное – кредиты и гранты под конкретные программы.
По данным ведомства, кассовые расходы госбюджета министерства составили 2,3 миллиарда лари, что на 176,1 миллиона лари больше запланированного.
Министерство выделило на развитие инфраструктурных проектов на 220,1 миллиона лари больше финансовых ресурсов, чем в 2022 году, что является самым высоким показателем за девять месяцев за всю историю существования ведомства.
Кроме того, планы за девять месяцев перевыполнили и ведомства, находящиеся в подчинении Мининфраструктуры, которые потратили средства на развитие инфраструктурных проектов по всей стране.
Так, расходы департамента автомобильных дорог составили 1,5 миллиарда лари (109% плана), Фонда муниципального развития Грузии – 479 миллионов лари (104% плана), Компания объединенного водоснабжение – 309,3 миллиона лари (115% плана) и Компания по управлению твердыми отходами – 30 миллионов лари (102% плана).