https://sputnik-georgia.ru/20231016/na-odnogo-kholostyaka-menshe--khvicha-kvaratskheliya-obvenchalsya-so-svoey-vozlyublennoy-283319569.html

На одного холостяка меньше – Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной

На одного холостяка меньше – Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной

Каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящал своей девушке и даже придумал для этого специальный жест 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T18:29+0400

2023-10-16T18:29+0400

2023-10-16T18:29+0400

грузия

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хвича кварацхелия

мцхета

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Один из самых завидных холостяков Грузии, вингер футбольной сборной страны и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной Ницей Тавадзе. Церемония венчания прошла в Преображенском храме во Мцхета. На праздничной процессии присутствовали лишь шаферы, члены семьи и близкие друзья пары. Хвича и Ница выбрали для церемонии традиционные грузинские костюмы. Жених, как и невеста, был во всем белом. Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй. После помолвки Ница поехала к возлюбленному в Италию, а уже после окончания сезона в серии А Хвича и Ница отправились в романтическое путешествие. Примечательно, что каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящает своей жене и даже придумал для этого специальный жест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, хвича кварацхелия, мцхета