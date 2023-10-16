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На одного холостяка меньше – Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной
На одного холостяка меньше – Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной
Каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящал своей девушке и даже придумал для этого специальный жест 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T18:29+0400
2023-10-16T18:29+0400
2023-10-16T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Один из самых завидных холостяков Грузии, вингер футбольной сборной страны и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной Ницей Тавадзе. Церемония венчания прошла в Преображенском храме во Мцхета. На праздничной процессии присутствовали лишь шаферы, члены семьи и близкие друзья пары. Хвича и Ница выбрали для церемонии традиционные грузинские костюмы. Жених, как и невеста, был во всем белом. Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй. После помолвки Ница поехала к возлюбленному в Италию, а уже после окончания сезона в серии А Хвича и Ница отправились в романтическое путешествие. Примечательно, что каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящает своей жене и даже придумал для этого специальный жест.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, хвича кварацхелия, мцхета
грузия, общество, новости, хвича кварацхелия, мцхета
На одного холостяка меньше – Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной
Каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящал своей девушке и даже придумал для этого специальный жест
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Один из самых завидных холостяков Грузии, вингер футбольной сборной страны и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия обвенчался со своей возлюбленной Ницей Тавадзе.
Церемония венчания прошла в Преображенском храме во Мцхета. На праздничной процессии присутствовали лишь шаферы, члены семьи и близкие друзья пары.
Хвича и Ница выбрали для церемонии традиционные грузинские костюмы. Жених, как и невеста, был во всем белом.
Помолвка влюбленных состоялась в марте 2023 года. Пару благословил лично Католикос-Патриарх Всея Грузии Илиа Второй.
После помолвки Ница поехала к возлюбленному в Италию, а уже после окончания сезона в серии А Хвича и Ница отправились в романтическое путешествие.
Примечательно, что каждый свой гол Хвича Кварацхелия посвящает своей жене и даже придумал для этого специальный жест.