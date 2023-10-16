https://sputnik-georgia.ru/20231016/nachalo-novogo-etapa-gruzino-kitayskikh-ekonomicheskikh-svyazey-obsudili-v-pekine-283324469.html

Начало нового этапа грузино-китайских экономических связей обсудили в Пекине

Начало нового этапа грузино-китайских экономических связей обсудили в Пекине

В Пекине прошло восьмое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T19:37+0400

2023-10-16T19:37+0400

2023-10-16T19:46+0400

грузия

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китай

пекин

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Начало нового этапа экономических отношений между Грузией и Китаем, усиление "Среднего коридора", инвестиции, укрепление торговых связей обсудили в ходе встречи вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили с министром коммерции Китая Ваном Вэньтао в Пекине, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. Встреча сторон состоялась в рамках восьмого заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем. По его словам, стороны поставили конкретные цели, чтобы экономические отношения между двумя странами соответствовали уровню стратегического партнерства. В конце июля 2023 года страны заявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – углублении стратегического партнерства. В результате власти Грузии ожидают внушительный рост китайских инвестиций. Заседание совместной комиссии двух стран прошло под сопредседательством Давиташвили и замминистра коммерции Китая Лин Цзи. Как отметили в своих выступлениях сопредседатели комиссии, встреча будет и дальше способствовать переходу двусторонних отношений между странами на новый этап, углублению экономического сотрудничества и партнёрства в различных отраслях. Согласно повестке дня заседания комиссии, стороны обсудили широкий спектр вопросов: торгово-экономическая сфера, в том числе перспективы углубления свободной торговли, инвестиционные отношения, сельское хозяйство, транспорт, логистика и инфраструктура, информационные технологии и инновации, туризм, а также другие. Давиташвили подчеркнул, что существует больше ресурсов для экономического сотрудничества между Грузией и Китаем по различным направлениям. Кроме того, по заявлению вице-премьер-министра, установление безвизового режима для граждан Китая по решению правительства Грузии вместе с возобновлением прямого авиасообщения будет еще больше способствовать углублению грузино-китайского партнерства. Для граждан Китая с 12 сентября 2023 года введен безвизовый режим с Грузией. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Кроме того, вице-премьер представил китайской стороне текущую экономическую ситуацию в Грузии, динамику и статистические данные грузинской экономики, а также рассказал о текущих реформах в различных сферах. Как отметил Давиташвили, 2022 год был полон значительных экономических вызовов, однако на фоне острой геополитической ситуации в регионе Грузии удалось сохранить экономическую устойчивость – после зафиксированного в 2021 году экономического роста на уровне 10,5% в 2022 году также был зафиксирован двузначный рост на уровне 10,1%, а в январе-августе 2023 года средний темп экономического роста составил 7%. По информации Давиташвили, в 2022 году произошел значительный рост прямых иностранных инвестиций, которые составили рекордные 2,1 млрд долларов. В первом полугодии 2023 года объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 10,9%, достиг 1 072,1 млн долларов и составил 7,8% ВВП. Давиташвили отметил, что Грузия осуществила институциональные и структурные реформы и создала благоприятную для бизнеса, либеральную налоговую систему и эффективную правовую базу. Сопредседатели совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем подписали протокол встречи – в нем отражены приоритетные направления двустороннего экономического сотрудничества. Следующее заседание комиссии пройдет в Грузии. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, китай, пекин, леван давиташвили