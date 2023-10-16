https://sputnik-georgia.ru/20231016/nachalo-novogo-etapa-gruzino-kitayskikh-ekonomicheskikh-svyazey-obsudili-v-pekine-283324469.html
Начало нового этапа грузино-китайских экономических связей обсудили в Пекине
Начало нового этапа грузино-китайских экономических связей обсудили в Пекине
В Пекине прошло восьмое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T19:37+0400
2023-10-16T19:37+0400
2023-10-16T19:46+0400
грузия
экономика
новости
китай
пекин
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Начало нового этапа экономических отношений между Грузией и Китаем, усиление "Среднего коридора", инвестиции, укрепление торговых связей обсудили в ходе встречи вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили с министром коммерции Китая Ваном Вэньтао в Пекине, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. Встреча сторон состоялась в рамках восьмого заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем. По его словам, стороны поставили конкретные цели, чтобы экономические отношения между двумя странами соответствовали уровню стратегического партнерства. В конце июля 2023 года страны заявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – углублении стратегического партнерства. В результате власти Грузии ожидают внушительный рост китайских инвестиций. Заседание совместной комиссии двух стран прошло под сопредседательством Давиташвили и замминистра коммерции Китая Лин Цзи. Как отметили в своих выступлениях сопредседатели комиссии, встреча будет и дальше способствовать переходу двусторонних отношений между странами на новый этап, углублению экономического сотрудничества и партнёрства в различных отраслях. Согласно повестке дня заседания комиссии, стороны обсудили широкий спектр вопросов: торгово-экономическая сфера, в том числе перспективы углубления свободной торговли, инвестиционные отношения, сельское хозяйство, транспорт, логистика и инфраструктура, информационные технологии и инновации, туризм, а также другие. Давиташвили подчеркнул, что существует больше ресурсов для экономического сотрудничества между Грузией и Китаем по различным направлениям. Кроме того, по заявлению вице-премьер-министра, установление безвизового режима для граждан Китая по решению правительства Грузии вместе с возобновлением прямого авиасообщения будет еще больше способствовать углублению грузино-китайского партнерства. Для граждан Китая с 12 сентября 2023 года введен безвизовый режим с Грузией. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Кроме того, вице-премьер представил китайской стороне текущую экономическую ситуацию в Грузии, динамику и статистические данные грузинской экономики, а также рассказал о текущих реформах в различных сферах. Как отметил Давиташвили, 2022 год был полон значительных экономических вызовов, однако на фоне острой геополитической ситуации в регионе Грузии удалось сохранить экономическую устойчивость – после зафиксированного в 2021 году экономического роста на уровне 10,5% в 2022 году также был зафиксирован двузначный рост на уровне 10,1%, а в январе-августе 2023 года средний темп экономического роста составил 7%. По информации Давиташвили, в 2022 году произошел значительный рост прямых иностранных инвестиций, которые составили рекордные 2,1 млрд долларов. В первом полугодии 2023 года объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 10,9%, достиг 1 072,1 млн долларов и составил 7,8% ВВП. Давиташвили отметил, что Грузия осуществила институциональные и структурные реформы и создала благоприятную для бизнеса, либеральную налоговую систему и эффективную правовую базу. Сопредседатели совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем подписали протокол встречи – в нем отражены приоритетные направления двустороннего экономического сотрудничества. Следующее заседание комиссии пройдет в Грузии. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, китай, пекин, леван давиташвили
грузия, экономика, новости, китай, пекин, леван давиташвили
Начало нового этапа грузино-китайских экономических связей обсудили в Пекине
19:37 16.10.2023 (обновлено: 19:46 16.10.2023)
В Пекине прошло восьмое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Начало нового этапа экономических отношений между Грузией и Китаем, усиление "Среднего коридора", инвестиции, укрепление торговых связей обсудили в ходе встречи вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии Левана Давиташвили с министром коммерции Китая Ваном Вэньтао в Пекине, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.
Встреча сторон состоялась в рамках восьмого заседания совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем.
"Мы говорили о начале нового этапа в экономических отношениях между Китаем и Грузией. Обсудили такие важные потенциальные инвестиционные проекты, как усиление "Срединного коридора", инвестиции в сфере транспорта, логистики, инноваций и технологий, а также укрепление торговых отношений и преодоление торговых барьеров", – заявил Давиташвили.
По его словам, стороны поставили конкретные цели, чтобы экономические отношения между двумя странами соответствовали уровню стратегического партнерства.
В конце июля 2023 года страны заявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – углублении стратегического партнерства. В результате власти Грузии ожидают внушительный рост китайских инвестиций.
Заседание совместной комиссии двух стран прошло под сопредседательством Давиташвили и замминистра коммерции Китая Лин Цзи.
Как отметили в своих выступлениях сопредседатели комиссии, встреча будет и дальше способствовать переходу двусторонних отношений между странами на новый этап, углублению экономического сотрудничества и партнёрства в различных отраслях.
Согласно повестке дня заседания комиссии, стороны обсудили широкий спектр вопросов: торгово-экономическая сфера, в том числе перспективы углубления свободной торговли, инвестиционные отношения, сельское хозяйство, транспорт, логистика и инфраструктура, информационные технологии и инновации, туризм, а также другие.
Давиташвили подчеркнул, что существует больше ресурсов для экономического сотрудничества между Грузией и Китаем по различным направлениям.
"Плодотворные и успешные отношения между нашими странами соответствующим образом отражаются на статистике двусторонней торговли. По данным торгового оборота за восемь месяцев 2023 года, Китай занимает четвертое место среди крупнейших торговых партнёров Грузии с долей 7,8%", – заявил он.
Кроме того, по заявлению вице-премьер-министра, установление безвизового режима для граждан Китая по решению правительства Грузии вместе с возобновлением прямого авиасообщения будет еще больше способствовать углублению грузино-китайского партнерства.
Для граждан Китая с 12 сентября 2023 года введен безвизовый режим с Грузией. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней.
Кроме того, вице-премьер представил китайской стороне текущую экономическую ситуацию в Грузии, динамику и статистические данные грузинской экономики, а также рассказал о текущих реформах в различных сферах.
Как отметил Давиташвили, 2022 год был полон значительных экономических вызовов, однако на фоне острой геополитической ситуации в регионе Грузии удалось сохранить экономическую устойчивость – после зафиксированного в 2021 году экономического роста на уровне 10,5% в 2022 году также был зафиксирован двузначный рост на уровне 10,1%, а в январе-августе 2023 года средний темп экономического роста составил 7%.
По информации Давиташвили, в 2022 году произошел значительный рост прямых иностранных инвестиций, которые составили рекордные 2,1 млрд долларов. В первом полугодии 2023 года объем прямых иностранных инвестиций увеличился на 10,9%, достиг 1 072,1 млн долларов и составил 7,8% ВВП.
Давиташвили отметил, что Грузия осуществила институциональные и структурные реформы и создала благоприятную для бизнеса, либеральную налоговую систему и эффективную правовую базу.
"С точки зрения инвестиционного климата и простоты ведения бизнеса Грузия остается одной из самых привлекательных стран мира и продолжает работать над привлечением прямых иностранных инвестиций. В больших интересах нашего правительства привлечь больше китайских компаний и инвестиций в Грузию", – сказал Давиташвили.
Сопредседатели совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Грузией и Китаем подписали протокол встречи – в нем отражены приоритетные направления двустороннего экономического сотрудничества. Следующее заседание комиссии пройдет в Грузии.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
Китай является одним из основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между двумя странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом и составил более 1,8 млрд долларов. Экспорт из Грузии в Китай в прошлом году вырос на 19,7% и составил 736,7 миллиона долларов.