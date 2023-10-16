https://sputnik-georgia.ru/20231016/narodnye-primety-na-erofeev-den-2023-chto-nelzya-delat-17-oktyabrya-283298790.html

Народные приметы на Ерофеев день 2023: что нельзя делать 17 октября?

Народные приметы на Ерофеев день 2023: что нельзя делать 17 октября?

Православная церковь 17 октября поминает священномученика Иерофея, епископа Афинского, принявшего мученическую смерть за веру в I веке 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T13:54+0400

2023-10-16T13:54+0400

2023-10-16T14:03+0400

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Народный праздник, с которым связано много примет и запретов, называют Ерофеев день. Что нельзя делать в Ерофеев день и о народных приметах 17 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Ерофеев день заниматься тяжелым физическим трудом и переутомляться – восстановить силы не удастся очень долго. Нельзя 17 октября ходить в лес – по приметам можно заблудиться и не найти дороги домой. Однако если избежать такой прогулки не удается, нужно взять гостинцы для лесных духов и положить их на пень. Праздновать свадьбу или помолвку в Ерофеев день нельзя – это плохая примета, предсказывающая ссоры и недопонимание в новой семье. Народные приметы По народным приметам подымится сильный ветер, если в Ерофеев день заря будет красной, а если птицы нахохлились, значит, пойдет мокрый снег. Ожидается плохая погода, если в Ерофеев день лошадь храпит, а если она фыркает – это верная примета, что скоро наступит потепление. Есть примета, если в Ерофеев день выпадет первый снег – настоящая зима придет только через 40 дней, а если к 17 октябрю белки поменяют цвет шерсти, значит, зимний сезон будет долгий и суровый. Материал подготовлен на основе открытых источниковПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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