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Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Польше
Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Польше
Государственная избирательная комиссия Польши рассчитывает огласить окончательные результаты выборов во вторник, 17 октября 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T16:05+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на состоявшихся в воскресенье в Польше парламентских выборах с результатом 38,32% голосов после обработки 50,02% избирательных бюллетеней, но не получает большинство мест в сейме, сообщает Государственная избирательная комиссия республики.В Польше 15 октября прошли выборы обеих палат парламента, а также национальный референдум. Жителям страны нужно было ответить на ряд вопросов, касающихся пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Беларусью.Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.Государственная избирательная комиссия Польши рассчитывает огласить окончательные результаты выборов во вторник, 17 октября.По данным exit poll, в Польше не состоялся общенациональный референдум. В голосовании на референдуме приняли участие 40% от общего числа польских избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, польша, парламент грузии
в мире, политика, новости, польша, парламент грузии
Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Польше
16:05 16.10.2023 (обновлено: 16:15 16.10.2023)
Государственная избирательная комиссия Польши рассчитывает огласить окончательные результаты выборов во вторник, 17 октября
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на состоявшихся в воскресенье в Польше парламентских выборах с результатом 38,32% голосов после обработки 50,02% избирательных бюллетеней, но не получает большинство мест в сейме, сообщает Государственная избирательная комиссия республики.
В Польше 15 октября прошли выборы обеих палат парламента, а также национальный референдум. Жителям страны нужно было ответить на ряд вопросов, касающихся пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Беларусью.
Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" (14,37% голосов), "Левые" (8,23%) и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" (7,34%).
Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.
Государственная избирательная комиссия Польши рассчитывает огласить окончательные результаты выборов во вторник, 17 октября.
По данным exit poll, в Польше не состоялся общенациональный референдум. В голосовании на референдуме приняли участие 40% от общего числа польских избирателей.