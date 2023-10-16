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Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Польше

Правящая партия лидирует на парламентских выборах в Польше

Государственная избирательная комиссия Польши рассчитывает огласить окончательные результаты выборов во вторник, 17 октября 16.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского лидирует на состоявшихся в воскресенье в Польше парламентских выборах с результатом 38,32% голосов после обработки 50,02% избирательных бюллетеней, но не получает большинство мест в сейме, сообщает Государственная избирательная комиссия республики.В Польше 15 октября прошли выборы обеих палат парламента, а также национальный референдум. Жителям страны нужно было ответить на ряд вопросов, касающихся пенсионного возраста, приватизации государственной собственности, приема нелегальных мигрантов из других стран ЕС и заграждения на границе с Беларусью.Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "третьего пути" и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме и сформировать правительство.Государственная избирательная комиссия Польши рассчитывает огласить окончательные результаты выборов во вторник, 17 октября.По данным exit poll, в Польше не состоялся общенациональный референдум. В голосовании на референдуме приняли участие 40% от общего числа польских избирателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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