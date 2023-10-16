https://sputnik-georgia.ru/20231016/sud-podtverdil-narushenie-prezidentom-gruzii-konstitutsii-283300902.html

Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции

Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T14:49+0400

2023-10-16T14:49+0400

2023-10-16T15:20+0400

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конституционный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичментаЗаключение в силе с момента обнародования на веб-странице Конституционного суда, отметил он.Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, саломе зурабишвили , «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, политика, конституция грузии, конституционный суд грузии