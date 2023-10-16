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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 16 до 22 октября
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 16 до 22 октября
Температура воздуха на этой неделе поднимется максимум до 22 градусов тепла 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T10:22+0400
2023-10-16T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, временами ожидается облачная и дождливая погода, временами – ясная и солнечная. В понедельник, 16 октября, в столице преимущественно облачно и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:18. Во вторник, 17 октября, в Тбилиси ожидается облачная и пасмурная погода. Восход солнца будет в 07:14. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 – 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:17. В среду, 18 октября, в Тбилиси ожидается дождливая и облачная погода. Восход солнца будет в 07:15. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 14 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:15. В четверг, 19 октября, в Тбилиси синоптики прогнозируют ливневые дожди. Восход солнца будет в 07:16. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 10 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 14 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:14. В пятницу, 20 октября, в Тбилиси погода прояснится, ожидается солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 07:17. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, а днем прогреется до 18 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:12. В субботу, 21 октября, в столице сохранится солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 07:18. Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22 градусов. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:11. В воскресенье, 22 октября, в столице Грузии сохранится теплая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:20. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, а днем поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 18:09.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, тбилиси, новости, точный прогноз погоды в тбилиси
погода, грузия, тбилиси, новости, точный прогноз погоды в тбилиси
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 16 до 22 октября
10:22 16.10.2023 (обновлено: 10:25 16.10.2023)
Температура воздуха на этой неделе поднимется максимум до 22 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду, временами ожидается облачная и дождливая погода, временами – ясная и солнечная.
В понедельник, 16 октября, в столице преимущественно облачно и слабый дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 20 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:18.
Во вторник, 17 октября, в Тбилиси ожидается облачная и пасмурная погода. Восход солнца будет в 07:14.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 16 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 – 20-25 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:17.
В среду, 18 октября, в Тбилиси ожидается дождливая и облачная погода. Восход солнца будет в 07:15.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 14 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:15.
В четверг, 19 октября, в Тбилиси синоптики прогнозируют ливневые дожди. Восход солнца будет в 07:16.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 10 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 14 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:14.
В пятницу, 20 октября, в Тбилиси погода прояснится, ожидается солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 07:17.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 8 градусов, а днем прогреется до 18 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 18:12.
В субботу, 21 октября, в столице сохранится солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 07:18.
Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов тепла, днем воздух прогреется до 22 градусов.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:11.
В воскресенье, 22 октября, в столице Грузии сохранится теплая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:20.
Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, а днем поднимется максимум до 22 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 18:09.