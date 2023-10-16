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https://sputnik-georgia.ru/20231016/v-gruzii-uzhestochat-nakazanie-za-prizyvy-k-razzhiganiyu-nenavisti-i-terrorizmu-v-smi-283290696.html
В Грузии ужесточат наказание за призывы к разжиганию ненависти и терроризму в СМИ
В Грузии ужесточат наказание за призывы к разжиганию ненависти и терроризму в СМИ
Согласно действующему закону, реагировать на нарушение упомянутого запрета можно только в рамках механизма саморегулирования поставщика медиауслуг 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T10:02+0400
2023-10-16T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Депутаты парламента Грузии рассмотрят изменения в закон "О вещании", касающиеся штрафов в связи с распространением СМИ программ, содержащих призывы терроризму и разжиганию ненависти. Поправки будут инициированы на заседании бюро в понедельник, 16 октября. Согласно поправкам, вещатели, нарушающие требование о запрете распространения материалов, содержащих элементы разжигания ненависти и призывов к терроризму, в первую очередь получат предупреждение. Дело о разжигании этнической розни: лидер "Грузинского марша" ответил на вопросы СГБ &gt;&gt;В случае повторного совершения аналогичного нарушения в течение года на них будет наложен штраф в размере 0,5% от прошлогоднего дохода – не менее 2,5 тысячи лари (960 долларов). В случае следующего подобного нарушения сумма штрафа увеличится. Статья 55/2 закона "О вещании" предусматривает запрет на распространение разжигания ненависти и призывов к терроризму в программе или рекламе поставщика медиауслуг. Согласно действующему закону, реагировать на нарушение упомянутого запрета можно только в рамках механизма саморегулирования поставщика медиауслуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, парламент грузии, сми, терроризм
грузия, общество, новости, парламент грузии, сми, терроризм

В Грузии ужесточат наказание за призывы к разжиганию ненависти и терроризму в СМИ

10:02 16.10.2023
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкЖенщина смотрит телевизор
Женщина смотрит телевизор - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2023
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
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Согласно действующему закону, реагировать на нарушение упомянутого запрета можно только в рамках механизма саморегулирования поставщика медиауслуг
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Депутаты парламента Грузии рассмотрят изменения в закон "О вещании", касающиеся штрафов в связи с распространением СМИ программ, содержащих призывы терроризму и разжиганию ненависти.
Поправки будут инициированы на заседании бюро в понедельник, 16 октября.
Согласно поправкам, вещатели, нарушающие требование о запрете распространения материалов, содержащих элементы разжигания ненависти и призывов к терроризму, в первую очередь получат предупреждение.
Дело о разжигании этнической розни: лидер "Грузинского марша" ответил на вопросы СГБ >>
В случае повторного совершения аналогичного нарушения в течение года на них будет наложен штраф в размере 0,5% от прошлогоднего дохода – не менее 2,5 тысячи лари (960 долларов). В случае следующего подобного нарушения сумма штрафа увеличится.
Статья 55/2 закона "О вещании" предусматривает запрет на распространение разжигания ненависти и призывов к терроризму в программе или рекламе поставщика медиауслуг.
Согласно действующему закону, реагировать на нарушение упомянутого запрета можно только в рамках механизма саморегулирования поставщика медиауслуг.
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