https://sputnik-georgia.ru/20231016/v-ozhidanii-impichmenta-prezidenta-gruzii-chto-govoryat-v-sude-i-v-politicheskikh-krugakh-283297632.html
В ожидании импичмента президента Грузии: что говорят в суде и в политических кругах
В ожидании импичмента президента Грузии: что говорят в суде и в политических кругах
В правящей партии Грузии считают, что нарушение Конституции со стороны президента Грузии очевидно 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T12:59+0400
2023-10-16T12:59+0400
2023-10-16T13:48+0400
политика
грузия
новости
европа
леван бежашвили
саломе зурабишвили
яго хвичия
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Считанные часы остаются до оглашения решения Конституционного суда Грузии по делу о нарушении президентом Саломе Зурабишвили главного закона страны в рамках процедуры импичмента. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Перед тем, как судьи примут окончательное решение, председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава разъяснил журналистам формальные процедуры. О том, какое решение будет принято Конституционным судом на данном этапе, сами судьи пока не говорят. "Судья не может ничего сказать до принятия решения. Вы также знаете, что судья объявил, что решение будет объявлено сегодня. Больше ничего не могу сказать... Сегодня будет заключение", – заявила судья Ирина Имерлишвили. Ожидания "Грузинской мечты" Депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе заявил, что нарушение Конституции президентом очевидно. Исходя из этого, естественно, что это не останется незамеченным и Конституционным судом, отметил депутат. Конституционный суд должен принять единственно верное решение – установить нарушение Конституции президентом и удовлетворить конституционное представление "Грузинской мечты", заявил в свою очередь депутат от правящей партии Алуда Гудушаури. Нарушение соответствующей главы Конституции Грузии президентом является настолько однозначным, что для любого судьи или юриста будет сложно принять иное решение, считает депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Что говорят в оппозиции Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия уверен в триумфальной победе "Грузинской мечты" в Конституционном суде. Депутат от парламентской политической группы "Европейские социалисты" Фридон Инджия в свою очередь заявил, что намерен поддержать вопрос импичмента президента в том случае, если вопрос будет вынесен на голосование парламента.А в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" считают, что процедура импичмента не имеет правого и конституционного содержания – это всего лишь политическая манипуляция со стороны "Грузинской мечты" и президента с целью отвлечь внимание общественности от других тем.Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, европа, леван бежашвили, саломе зурабишвили , яго хвичия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, европа, леван бежашвили, саломе зурабишвили , яго хвичия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
В ожидании импичмента президента Грузии: что говорят в суде и в политических кругах
12:59 16.10.2023 (обновлено: 13:48 16.10.2023)
В правящей партии Грузии считают, что нарушение Конституции со стороны президента Грузии очевидно
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Считанные часы остаются до оглашения решения Конституционного суда Грузии по делу о нарушении президентом Саломе Зурабишвили главного закона страны в рамках процедуры импичмента.
Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
Перед тем, как судьи примут окончательное решение, председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава разъяснил журналистам формальные процедуры.
"День принятия и оглашения решения – 16 октября, а 16 октября состоит из нескольких часов. Это значит, что судьи соберутся после 12 часов, подпишут решение. После этого примерно два часа нужно, чтобы подготовить текст для оглашения. Он должен пройти экспертизу в правовом департаменте. А после того, как будет объявлено решение, через несколько часов в течение дня оно будет опубликовано", – заявил Турава.
О том, какое решение будет принято Конституционным судом на данном этапе, сами судьи пока не говорят.
"Судья не может ничего сказать до принятия решения. Вы также знаете, что судья объявил, что решение будет объявлено сегодня. Больше ничего не могу сказать... Сегодня будет заключение", – заявила судья Ирина Имерлишвили.
Ожидания "Грузинской мечты"
Депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе заявил, что нарушение Конституции президентом очевидно. Исходя из этого, естественно, что это не останется незамеченным и Конституционным судом, отметил депутат.
"Очень жаль, что нам пришлось начать такие процедуры. Несмотря на то, каким результатом в итоге завершатся эти процедуры, это, безусловно, не так важно, как фиксирование самой позиции", – заявил Сарджвеладзе.
Конституционный суд должен принять единственно верное решение – установить нарушение Конституции президентом и удовлетворить конституционное представление "Грузинской мечты", заявил в свою очередь депутат от правящей партии Алуда Гудушаури.
"Весь этот период общество, к сожалению, наблюдало за конкретными фактами грубого нарушения Конституции со стороны президента... Мы ни в коем случае не могли допустить, чтобы кто-то встал выше какого-либо закона, и тем более Конституции, и мы были вынуждены защитить Конституцию. В противном случае, мы были бы соучастниками нарушения Конституции", – заявил Гудушаури.
Нарушение соответствующей главы Конституции Грузии президентом является настолько однозначным, что для любого судьи или юриста будет сложно принять иное решение, считает депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили.
"Следующий шаг этого правового вопроса – политическая часть, которая будет в парламенте Грузии. Мы изначально однозначно и четко сказали общественности, что у большинства нет ресурса собрать 100 голосов. Но даже в том случае, если не удастся собрать 100 голосов, и с высокой вероятностью это так и будет, общественности будет очевидно, что в нашей стране, к сожалению, президент, нарушающая Конституцию", – заявил Матикашвили.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Что говорят в оппозиции
Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия уверен в триумфальной победе "Грузинской мечты" в Конституционном суде.
"Я не жду сюрпризов в Конституционном суде, так как уверен, что "Грузинская мечта" одержит триумфальную победу. Не видно, что они хотят импичмента президента. Я думаю, что все это было игрой с президентом якобы для отмежевания и для того, чтобы перебросить президента на т. н. оппозиционное поле. И этим с помощью Саломе Зурабишвили вернуть назад, т. н. прозападные голоса, которые "Грузинская мечта" упустила из рук. Думаю, что это цель данной кампании", – заявил Хвичия.
Депутат от парламентской политической группы "Европейские социалисты" Фридон Инджия в свою очередь заявил, что намерен поддержать вопрос импичмента президента в том случае, если вопрос будет вынесен на голосование парламента.
"Сама президент признала, что нарушила Конституцию Грузии. Если Конституционный суд установит, что президент Грузии нарушила Конституцию, думаю, что для того, чтобы нынешний президент смогла занять хоть какое-то то место в обществе, она сама должна уйти в отставку", – заявил Инджия.
А в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" считают, что процедура импичмента не имеет правого и конституционного содержания – это всего лишь политическая манипуляция со стороны "Грузинской мечты" и президента с целью отвлечь внимание общественности от других тем.
"Поэтому мы не участвуем в этом процессе и призываем все парламентские группы выйти из зала и оставить “Грузинскую мечту” одну в этой политической игре", – заявил депутат от "Нацдвижения" Леван Бежашвили.
Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.
Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.