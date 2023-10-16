https://sputnik-georgia.ru/20231016/v-ozhidanii-impichmenta-prezidenta-gruzii-chto-govoryat-v-sude-i-v-politicheskikh-krugakh-283297632.html

В ожидании импичмента президента Грузии: что говорят в суде и в политических кругах

В ожидании импичмента президента Грузии: что говорят в суде и в политических кругах

В правящей партии Грузии считают, что нарушение Конституции со стороны президента Грузии очевидно 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T12:59+0400

2023-10-16T12:59+0400

2023-10-16T13:48+0400

политика

грузия

новости

европа

леван бежашвили

саломе зурабишвили

яго хвичия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1e/250491417_0:0:3283:1847_1920x0_80_0_0_5b29bb4afd6826f06a225fd8b3528c09.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Считанные часы остаются до оглашения решения Конституционного суда Грузии по делу о нарушении президентом Саломе Зурабишвили главного закона страны в рамках процедуры импичмента. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Перед тем, как судьи примут окончательное решение, председатель Конституционного суда Грузии Мераб Турава разъяснил журналистам формальные процедуры. О том, какое решение будет принято Конституционным судом на данном этапе, сами судьи пока не говорят. "Судья не может ничего сказать до принятия решения. Вы также знаете, что судья объявил, что решение будет объявлено сегодня. Больше ничего не могу сказать... Сегодня будет заключение", – заявила судья Ирина Имерлишвили. Ожидания "Грузинской мечты" Депутат от правящей партии Михаил Сарджвеладзе заявил, что нарушение Конституции президентом очевидно. Исходя из этого, естественно, что это не останется незамеченным и Конституционным судом, отметил депутат. Конституционный суд должен принять единственно верное решение – установить нарушение Конституции президентом и удовлетворить конституционное представление "Грузинской мечты", заявил в свою очередь депутат от правящей партии Алуда Гудушаури. Нарушение соответствующей главы Конституции Грузии президентом является настолько однозначным, что для любого судьи или юриста будет сложно принять иное решение, считает депутат от "Грузинской мечты" Давид Матикашвили. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Что говорят в оппозиции Депутат от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия уверен в триумфальной победе "Грузинской мечты" в Конституционном суде. Депутат от парламентской политической группы "Европейские социалисты" Фридон Инджия в свою очередь заявил, что намерен поддержать вопрос импичмента президента в том случае, если вопрос будет вынесен на голосование парламента.А в крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" считают, что процедура импичмента не имеет правого и конституционного содержания – это всего лишь политическая манипуляция со стороны "Грузинской мечты" и президента с целью отвлечь внимание общественности от других тем.Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, европа, леван бежашвили, саломе зурабишвили , яго хвичия, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента