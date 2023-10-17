https://sputnik-georgia.ru/20231017/283331597.html

США любые мирные соглашения превращают в "минские"

США любые мирные соглашения превращают в "минские"

Со свойственным им прагматизмом американцы решили, что взаимный геноцид израильтян и палестинцев может стать для них очень выгодным дельцем 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T09:41+0400

2023-10-17T09:41+0400

2023-10-17T09:41+0400

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Не просто же так крови литься. "Америка должна вернуться на Ближний Восток", — заторопились американские политологи, пишет колумнист РИА Новости.Беда в том, что Америка после Второй мировой никогда оттуда и не уходила. Именно поэтому на Ближнем Востоке и полыхает столько военных конфликтов.Если слушать, что американцы говорят, то они стоят за дело мира, цивилизованное разрешение конфликтов, переговоры и всякое такое. Но вот же странная закономерность: где появляются их дипломаты, там начинается бесконечная война.В чем суть многолетнего противостояния Израиля и палестинцев? Палестинцам в 1947 году пообещали независимое суверенное государство. План ООН по его созданию одобрили все ведущие государства планеты, в том числе и США. Израиль с тех пор состоялся как государство, стал членом ООН. Палестинцы до сих пор ждут — уже 76 лет прошло, три поколения сменилось.И все это время американская дипломатия работала на то, чтобы помешать выполнению этого плана, одобренного в ООН. Вместо государства палестинцам предлагали гуманитарную помощь, потом обкладывали санкциями, потом давали еще немного гуманитарки. Израиль под шумок захватывал их земли, США покрикивали на тех, кому это не нравилось. Кровь лилась, люди гибли, вдовы и матери с обеих сторон рыдали. Но независимого арабского государства так и не возникло.Но что если истинная цель Штатов и состоит в том, чтобы срывать все переговоры, делать все, чтобы мир не состоялся, превращать любые договоренности в печально известные Минские соглашения? Тогда все становится на свои места.Сталин был не прочь подписать мирный договор с Японией после Второй мировой войны — зачем вечно воевать с ближайшим соседом, с которым можно выгодно торговать и дружить? Американцы тогда встали стеной и буквально запретили японцам договариваться. Так и живем три четверти века без мирного договора.Семьдесят лет не могут договориться о мире Южная и Северная Корея — части одной страны, одного народа, умело стравленные Вашингтоном. И тоже на словах США за мир, а на деле используют Южную Корею как свою военную базу против Северной Кореи и Китая.Или взять те же Минские соглашения. Донецкой и Луганской республикам обещают признание в статусе автономий, гарантом выполнения договора выступают вассалы США. И тут же дончане оказываются "палестинцами" — никакой автономии им не дают, зато Киев с благословения Штатов обстреливает их в режиме 24/7. Фрау Меркель потом признает, что никто эти соглашения никогда и не собирался выполнять — просто американцы заставили европейских "гарантов" солгать, чтобы накачать оружием Украину.Многострадальный Ближний Восток всегда был идеальным полигоном для этого хаоса. Поэтому американцы так ревниво охраняли свое присутствие там. Ужасным ударом для них стало появление на этой арене Китая. Казалось бы, китайским дипломатам удалось помирить Иран и Саудовскую Аравию — мощнейшие державы региона. Это же прекрасно, это огромный шаг к миру и процветанию. Но американцы пришли в ужас.И дело не только в том, что Китай "стал много себе позволять". Самое страшное для Вашингтона — это наступление мира в любом регионе планеты, где у него есть свои интересы. Мирный договор, который будет честно выполняться обеими сторонами и обеспечит взаимовыгодное развитие бывших противников, — это самый лютый кошмар Белого дома.Представьте на минуту, что Пхеньян и Сеул наплевали на дядю Сэма, помирились и объединились. Это что же — американцам выводить свои войска? Закрывать военные базы, прекращать продажи оружия? А жить-то им как после этого?Поэтому Америка "возвращается на Ближний Восток" в своем привычном формате — отправляет авианосец, засылает Блинкена и на весь свет кричит, что в нападении ХАМАС виноват Иран. Зачем это было делать Ирану, который надеялся на облегчение американских санкций, ждал транш в шесть миллиардов долларов и вел активные переговоры с Вашингтоном, история умалчивает.Идея, что враги Америки подговорили ХАМАС, чтобы не допустить примирения между Израилем и Саудовской Аравией под эгидой США, тоже не выдерживает критики. Байден начал сводить израильтян и саудитов совсем недавно, а атака ХАМАС готовилась около года — быстрее такое нападение спланировать просто невозможно.Миссия Штатов в израильско-палестинском противостоянии — плеснуть керосинчика в конфликт и попытаться восстановить свою гегемонию в регионе. Затяжная кровавая война на Ближнем Востоке выгодна американцам: можно будет продавать еще больше оружия и укрепить доллар, в который побегут из нестабильных валют. По сути, Вашингтон — главный выгодополучатель и от жестокого нападения ХАМАС, и от израильского возмездия в секторе Газа.А параллельно поджигатели войны будут изображать голубей мира, курлыкая про необходимость урегулирования конфликта. Но чего там регулировать? Может, просто выполнить решение ООН от 1947 года? Вот только для этого американцев надо вывести из региона — иначе они любые мирные соглашения превратят в "минские". Может, с иностранными языками у них не очень, зато технологии кидалова их дипломаты освоили на пять с плюсом. Об этом, кстати, стоит помнить и нам.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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в мире, аналитика, политика, сша, израиль, вашингтон, хамас, оон, колумнисты