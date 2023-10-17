https://sputnik-georgia.ru/20231017/antimonopolnaya-sluzhba-zayavila-o-narushenii-zakona-o-predostavlenii-uslug-na-gosyazyke-283332252.html
Антимонопольная служба заявила о нарушении закона о предоставлении услуг на госязыке
Антимонопольная служба заявила о нарушении закона о предоставлении услуг на госязыке
В Агентстве конкуренции подтвердили факты нарушения закона о предоставлении сервиса на госязыке 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T07:32+0400
2023-10-17T07:32+0400
2023-10-17T07:32+0400
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общество
батуми
аджария
агентство конкуренции грузии
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ТБИЛИСИ, 17 окт— Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии подтвердило факты нарушения закона о предоставлении сервиса в объектах питания Батуми (Аджария) на государственном языке, сообщило ведомство. Агентство завершило изучение дела по возможному нарушению "Закона о защите прав потребителей" в отношении пяти торговцев. Из них в отношении трех были выявлены нарушения. В частности, меню было составлено не на государственном языке. Изучение дела агентство начало на основе письма муниципальной инспекции Батуми. В частности, инспекция сообщила, что 11 торговцев в объектах питания и кафе-барах обслуживали людей только на иностранном языке. На данном этапе продолжается изучение дела в отношении шести торговцев. В агентстве отметили, что принятое решение будет публичным и о нем общественность будет проинформировано. Согласно законодательству Грузии, все потребители имеют право получать информацию на государственном языке, а его незнание не может быть мотивом отказать посетителям в обслуживании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, батуми, аджария, агентство конкуренции грузии, грузинский язык
грузия, новости, общество, батуми, аджария, агентство конкуренции грузии, грузинский язык
Антимонопольная служба заявила о нарушении закона о предоставлении услуг на госязыке
В Агентстве конкуренции подтвердили факты нарушения закона о предоставлении сервиса на госязыке
ТБИЛИСИ, 17 окт— Sputnik. Национальное агентство конкуренции Грузии подтвердило факты нарушения закона о предоставлении сервиса в объектах питания Батуми (Аджария) на государственном языке, сообщило ведомство.
Агентство завершило изучение дела по возможному нарушению "Закона о защите прав потребителей" в отношении пяти торговцев. Из них в отношении трех были выявлены нарушения. В частности, меню было составлено не на государственном языке.
"Нарушения были выявлены в компаниях "Кизиль 2023", "Гриль фуд" и "Харвидент". "Гриль фуд" уже выплатила штраф, наложенный за непредоставление запрошенной ведомством информации в установленный срок. Правонарушителей оштрафовали на 500 лари каждого", - говорится в сообщении.
Изучение дела агентство начало на основе письма муниципальной инспекции Батуми. В частности, инспекция сообщила, что 11 торговцев в объектах питания и кафе-барах обслуживали людей только на иностранном языке.
На данном этапе продолжается изучение дела в отношении шести торговцев. В агентстве отметили, что принятое решение будет публичным и о нем общественность будет проинформировано.
Согласно законодательству Грузии, все потребители имеют право получать информацию на государственном языке, а его незнание не может быть мотивом отказать посетителям в обслуживании.