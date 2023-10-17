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Денежные переводы в Грузию – новая статистика
Денежные переводы в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2023 года лидером является Россия 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T09:01+0400
2023-10-17T09:01+0400
2023-10-17T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябре 2023 года вырос на 15,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 239 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 256,2 миллиона долларов – 40,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в августеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2023 года снизились на 26,7% по сравнению с июлем прошлого года и составили 283,9 миллиона долларов.В сентябре из России перечислено 59,5 миллиона долларов – 21% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2023 года поступило денежных переводов на 65,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ сентябре из Грузии за границу перевели 28,9 миллиона долларов, что на 9,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.За девять месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 259,1 миллиона долларов, что на 5% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии, денежные переводы
грузия, новости, экономика, статистика, национальный банк грузии, денежные переводы
Денежные переводы в Грузию – новая статистика
По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2023 года лидером является Россия
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябре 2023 года вырос на 15,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 239 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2023 года лидером является Россия.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-сентября 2023 года
Россия
1 315,7
15,9
Италия
383,5
20,9
США
318,3
36,0
Греция
168,8
1,9
Германия
168,5
44,6
По данным Национального банка
, из России за отчетный период поступило около 1 256,2 миллиона долларов – 40,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.
Россия лидирует по объему переводов в августе
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2023 года снизились на 26,7% по сравнению с июлем прошлого года и составили 283,9 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за сентября 2023 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Россия
59,5
-65,8
Италия
43,3
19,3
США
41,3
43,8
Германия
21,1
32,8
Греция
20,5
11,0
В сентябре из России перечислено 59,5 миллиона долларов – 21% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2023 года поступило денежных переводов на 65,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В сентябре из Грузии за границу перевели 28,9 миллиона долларов, что на 9,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.
За девять месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 259,1 миллиона долларов, что на 5% больше, чем за тот же период 2022 года.