https://sputnik-georgia.ru/20231017/denezhnye-perevody-v-gruziyu--novaya-statistika-283332527.html

Денежные переводы в Грузию – новая статистика

Денежные переводы в Грузию – новая статистика

По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2023 года лидером является Россия 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябре 2023 года вырос на 15,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3 239 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за первые девять месяцев 2023 года лидером является Россия.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило около 1 256,2 миллиона долларов – 40,6% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Россия лидирует по объему переводов в августеДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2023 года снизились на 26,7% по сравнению с июлем прошлого года и составили 283,9 миллиона долларов.В сентябре из России перечислено 59,5 миллиона долларов – 21% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2023 года поступило денежных переводов на 65,8% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ сентябре из Грузии за границу перевели 28,9 миллиона долларов, что на 9,5% меньше, чем за тот же месяц 2022 года.За девять месяцев 2023 года из Грузии за границу перевели 259,1 миллиона долларов, что на 5% больше, чем за тот же период 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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