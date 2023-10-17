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Гражданин Нигерии задержан в Грузии за международное мошенничество
Гражданин Нигерии задержан в Грузии за международное мошенничество
Гражданину Нигерии в Грузии грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере, совершенном группой лиц 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T23:01+0400
2023-10-17T23:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии за снятие обманом денег со счетов норвежской компании задержали гражданина Нигерии, говорится в сообщении ведомства. Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщниками отправил полномочному лицу, распоряжающемуся счетами норвежской компании, электронные сообщения и документы якобы от полномочного лица компании, на основании чего на их счета было зачислено 37,5 тысячи евро. Деньги, как утверждает следствие, члены группировки поделили. Теперь гражданину Нигерии в Грузии грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере, совершенном группой лиц. Он помещен в заключение до приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, нигерия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, нигерия, генеральная прокуратура грузии
Гражданин Нигерии задержан в Грузии за международное мошенничество
23:01 17.10.2023 (обновлено: 23:20 17.10.2023)
Гражданину Нигерии в Грузии грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере, совершенном группой лиц
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Сотрудники прокуратуры Грузии за снятие обманом денег со счетов норвежской компании задержали гражданина Нигерии, говорится в сообщении ведомства.
Следствие установило, что обвиняемый вместе с сообщниками отправил полномочному лицу, распоряжающемуся счетами норвежской компании, электронные сообщения и документы якобы от полномочного лица компании, на основании чего на их счета было зачислено 37,5 тысячи евро.
Деньги, как утверждает следствие, члены группировки поделили.
Теперь гражданину Нигерии в Грузии грозит от 6 до 9 лет лишения свободы за мошенничество в крупном размере, совершенном группой лиц. Он помещен в заключение до приговора.