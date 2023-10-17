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Грузии стоит создать резервуары для хранения воды – эксперт
Грузии стоит создать резервуары для хранения воды – эксперт
В Грузии более 20 тысяч рек, но вода – это не неисчерпаемый ресурс, отметил эксперт 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T11:49+0400
2023-10-17T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Грузии стоит создать свои резервуары для хранения воды, учитывая глобальное потепление и те вызовы, перед которыми оказался весь мир, заявил менеджер проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Михаил Сохадзе. Сохадзе заявил о важности орошения земельных участков и сельскохозяйственных территорий исключительно системой точечного орошения, а не прямым напором. По словам специалиста, это играет важную роль как для растений, так и для правильного использования водных ресурсов. Эксперт считает, что страна нуждается в контроле сточных вод, чтобы с фабрик и производственных объектов в реки попадала отфильтрованная вода, заявил он, отметив, что это вопрос, на котором необходимо заострить внимание. Глобальное потепление привело к тяжелой ситуации во многих странах. Так, количество пресной воды в некоторых местах сократилось на одну пятую, а в некоторых – на одну треть, отметил он. Специалист выразил надежду, что в Грузии не возникнут серьезные проблемы, связанные с запасами пресной воды, но страна должна быть готовой ко всему, отметив важность строительства ГЭС в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Грузии стоит создать резервуары для хранения воды – эксперт
В Грузии более 20 тысяч рек, но вода – это не неисчерпаемый ресурс, отметил эксперт
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Грузии стоит создать свои резервуары для хранения воды, учитывая глобальное потепление и те вызовы, перед которыми оказался весь мир, заявил менеджер проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Михаил Сохадзе.
"Есть серьезные прогнозы, и поэтому мы должны быть готовы к худшему сценарию. В Грузии мы это переносим менее болезненно. Вы знаете, что в нашей стране более 20 тысяч рек? В этом плане у нас меньше проблем, но вода – это не неисчерпаемый ресурс. И если мы не будем беречь ее, то это приведет нас к очень серьезным результатам", – заявил Сохадзе на пресс-конференции в медиахолдинге "Квира".
Сохадзе заявил о важности орошения земельных участков и сельскохозяйственных территорий исключительно системой точечного орошения, а не прямым напором. По словам специалиста, это играет важную роль как для растений, так и для правильного использования водных ресурсов.
"Грузия должна больше беречь свои ресурсы и максимально использовать систему точечного орошения", – подчеркнул Сохадзе.
Эксперт считает, что страна нуждается в контроле сточных вод, чтобы с фабрик и производственных объектов в реки попадала отфильтрованная вода, заявил он, отметив, что это вопрос, на котором необходимо заострить внимание.
"Мы должны беречь каждую каплю воды, поскольку это не неисчерпаемый ресурс. Очень важно, чтобы все мы чувствовали нашу долю ответственности и максимально экономили воду", – подчеркнул Сохадзе.
Глобальное потепление привело к тяжелой ситуации во многих странах. Так, количество пресной воды в некоторых местах сократилось на одну пятую, а в некоторых – на одну треть, отметил он.
Специалист выразил надежду, что в Грузии не возникнут серьезные проблемы, связанные с запасами пресной воды, но страна должна быть готовой ко всему, отметив важность строительства ГЭС в стране.