https://sputnik-georgia.ru/20231017/gruzii-stoit-sozdat-rezervuary-dlya-khraneniya-vody--ekspert-283339214.html

Грузии стоит создать резервуары для хранения воды – эксперт

Грузии стоит создать резервуары для хранения воды – эксперт

В Грузии более 20 тысяч рек, но вода – это не неисчерпаемый ресурс, отметил эксперт 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Грузии стоит создать свои резервуары для хранения воды, учитывая глобальное потепление и те вызовы, перед которыми оказался весь мир, заявил менеджер проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Михаил Сохадзе. Сохадзе заявил о важности орошения земельных участков и сельскохозяйственных территорий исключительно системой точечного орошения, а не прямым напором. По словам специалиста, это играет важную роль как для растений, так и для правильного использования водных ресурсов. Эксперт считает, что страна нуждается в контроле сточных вод, чтобы с фабрик и производственных объектов в реки попадала отфильтрованная вода, заявил он, отметив, что это вопрос, на котором необходимо заострить внимание. Глобальное потепление привело к тяжелой ситуации во многих странах. Так, количество пресной воды в некоторых местах сократилось на одну пятую, а в некоторых – на одну треть, отметил он. Специалист выразил надежду, что в Грузии не возникнут серьезные проблемы, связанные с запасами пресной воды, но страна должна быть готовой ко всему, отметив важность строительства ГЭС в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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