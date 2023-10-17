https://sputnik-georgia.ru/20231017/kogda-natsbank-peresmotrit-srok-na-potrebitelskie-kredity-v-gruzii-283357395.html

Когда Нацбанк пересмотрит срок на потребительские кредиты в Грузии?

Когда Нацбанк пересмотрит срок на потребительские кредиты в Грузии?

В настоящее время максимальный срок на потребительские кредиты составляет три года 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T13:38+0400

2023-10-17T13:38+0400

2023-10-17T13:38+0400

экономика

грузия

новости

натия турнава

национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии пересмотрит максимальный срок на потребительские кредиты на заседании Комитета финансовой стабильности в среду, 18 октября, заявила и. о. обязанности главы регулятора Натия Турнава. В августе 2022 года максимальный срок на потребительские кредиты снижен с четырех до трех лет. Турнава встретилась с президентом Банковской ассоциации Александром Дзнеладзе и руководителями коммерческих банков, входящих в ассоциацию. На встрече обсуждались текущие процессы в финансовом секторе Грузии, будущие новшества и существующие вызовы. Глава регулятора отметила, что подобные встречи очень важны, чтобы лучше понять проблемы, с которыми сталкивается банковский сектор Грузии. По словам президента Банковской ассоциации Александра Дзнеладзе, разговор коснулся текущих и будущих проектов. До встречи с Банковской ассоциацией, Турнава уже встретилась с представителями Бизнес-ассоциации. Потребительские кредиты С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли". Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах. В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан сможет брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии