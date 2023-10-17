Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20231017/kogda-natsbank-peresmotrit-srok-na-potrebitelskie-kredity-v-gruzii-283357395.html
Когда Нацбанк пересмотрит срок на потребительские кредиты в Грузии?
Когда Нацбанк пересмотрит срок на потребительские кредиты в Грузии?
В настоящее время максимальный срок на потребительские кредиты составляет три года 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T13:38+0400
2023-10-17T13:38+0400
экономика
грузия
новости
натия турнава
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249802249_0:1:3198:1800_1920x0_80_0_0_d128c2835e543d3b333ea1a6309acaaf.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии пересмотрит максимальный срок на потребительские кредиты на заседании Комитета финансовой стабильности в среду, 18 октября, заявила и. о. обязанности главы регулятора Натия Турнава. В августе 2022 года максимальный срок на потребительские кредиты снижен с четырех до трех лет. Турнава встретилась с президентом Банковской ассоциации Александром Дзнеладзе и руководителями коммерческих банков, входящих в ассоциацию. На встрече обсуждались текущие процессы в финансовом секторе Грузии, будущие новшества и существующие вызовы. Глава регулятора отметила, что подобные встречи очень важны, чтобы лучше понять проблемы, с которыми сталкивается банковский сектор Грузии. По словам президента Банковской ассоциации Александра Дзнеладзе, разговор коснулся текущих и будущих проектов. До встречи с Банковской ассоциацией, Турнава уже встретилась с представителями Бизнес-ассоциации. Потребительские кредиты С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли". Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом. Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах. В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан сможет брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/19/249802249_447:0:3178:2048_1920x0_80_0_0_73b4eedc296492c4d34e1c4467bb2a8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, натия турнава, национальный банк грузии

Когда Нацбанк пересмотрит срок на потребительские кредиты в Грузии?

13:38 17.10.2023
© photo: Sputnik / StringerДом Юстиции - тут также расположены Нацбанк и Министерство энергетики. Современная архитектура
Дом Юстиции - тут также расположены Нацбанк и Министерство энергетики. Современная архитектура - Sputnik Грузия, 1920, 17.10.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
В настоящее время максимальный срок на потребительские кредиты составляет три года
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии пересмотрит максимальный срок на потребительские кредиты на заседании Комитета финансовой стабильности в среду, 18 октября, заявила и. о. обязанности главы регулятора Натия Турнава.
В августе 2022 года максимальный срок на потребительские кредиты снижен с четырех до трех лет.

"На этой неделе у нас состоится заседание Комитета финансовой стабильности, где мы обсудим различные вопросы. В том числе об увеличении сроков потребительских кредитов. В связи с этим мы хотели заранее услышать мнение коммерческих банков", – заявила Турнава.

Турнава встретилась с президентом Банковской ассоциации Александром Дзнеладзе и руководителями коммерческих банков, входящих в ассоциацию.
На встрече обсуждались текущие процессы в финансовом секторе Грузии, будущие новшества и существующие вызовы.

"Наша банковская система достаточно сильна, с низким риском и устойчива к различным шокам. Однако на фоне возросших геополитических рисков мы хотим еще раз убедиться в том, что банки готовы противостоять любым внешним шокам", – сказала Турнава.

Глава регулятора отметила, что подобные встречи очень важны, чтобы лучше понять проблемы, с которыми сталкивается банковский сектор Грузии.
По словам президента Банковской ассоциации Александра Дзнеладзе, разговор коснулся текущих и будущих проектов.

"Это была важная встреча, на которой мы получили конкретные ответы. Мы продолжаем интенсивно работать. Мы договорились, что будет проведена еще одна встреча, в том числе по поводу буферов капитала и других актуальных вопросов", – заявил Дзнеладзе.

До встречи с Банковской ассоциацией, Турнава уже встретилась с представителями Бизнес-ассоциации.

Потребительские кредиты

С 2019 года в Грузии заработала "система ответственного кредитования" физических лиц, которая "остановила финансовые риски, возникающие из-за чрезмерного роста кредитов, и в то же время помогла перенаправить кредиты в более продуктивные отрасли".
Национальный банк Грузии с 1 января 2019 года принял ряд мер по ужесточению правил выдачи кредитов. В частности, банки и финансовые организации могут дать кредит только после детального анализа финансового положения желающего получить кредит и руководствуются лишь чистым доходом.
Кроме того, установлен лимит на размер ежемесячных выплат по кредиту, сроки кредитования и запрещено выдавать суммы до 200 тысяч лари в долларах.
В конце июля 2022 года регулятор снизил ограничивающий элемент предела кредитования в иностранной валюте – часть граждан сможет брать ссуды в долларах или евро в размере до 200 тысяч лари. Для этих кредитов нет нижнего предела.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0