https://sputnik-georgia.ru/20231017/na-chernomorskom-kurorte-gruzii-vosstanovili-povrezhdennyy-iz-za-nepogody-most-283359032.html

На черноморском курорте Грузии восстановили поврежденный из-за непогоды мост

На черноморском курорте Грузии восстановили поврежденный из-за непогоды мост

Мост был поврежден в начале октября из-за обильных осадков 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T13:58+0400

2023-10-17T13:58+0400

2023-10-17T13:58+0400

грузия

погода

новости

шекветили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/11/283358356_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a7bb353fa611d6c27c0035643e32176b.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ремонт моста, поврежденного в результате проливных дождей, у реки Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) завершен, а движение автотранспорта восстановлено, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. Речь идет о мосте на участке 0-400 км автодороги внутригосударственного значения Шекветили-Кобулети-Чакви-Махинджаури в Шекветили. Проезжая часть моста была повреждена 3 октября в результате обильных осадков, в результате чего было запрещено движение транспорта. По информации ведомства, движение автотранспорта восстановлено в двустороннем режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шекветили

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, погода, новости, шекветили