https://sputnik-georgia.ru/20231017/na-chernomorskom-kurorte-gruzii-vosstanovili-povrezhdennyy-iz-za-nepogody-most-283359032.html
На черноморском курорте Грузии восстановили поврежденный из-за непогоды мост
На черноморском курорте Грузии восстановили поврежденный из-за непогоды мост
Мост был поврежден в начале октября из-за обильных осадков 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T13:58+0400
2023-10-17T13:58+0400
2023-10-17T13:58+0400
грузия
погода
новости
шекветили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/11/283358356_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a7bb353fa611d6c27c0035643e32176b.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ремонт моста, поврежденного в результате проливных дождей, у реки Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) завершен, а движение автотранспорта восстановлено, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. Речь идет о мосте на участке 0-400 км автодороги внутригосударственного значения Шекветили-Кобулети-Чакви-Махинджаури в Шекветили. Проезжая часть моста была повреждена 3 октября в результате обильных осадков, в результате чего было запрещено движение транспорта. По информации ведомства, движение автотранспорта восстановлено в двустороннем режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шекветили
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/11/283358356_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_0dca54cd7caa2d142fa69beed70570c0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, шекветили
грузия, погода, новости, шекветили
На черноморском курорте Грузии восстановили поврежденный из-за непогоды мост
Мост был поврежден в начале октября из-за обильных осадков
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Ремонт моста, поврежденного в результате проливных дождей, у реки Натанеби в курортном поселке Шекветили (регион Гурия) завершен, а движение автотранспорта восстановлено, сообщается на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
Речь идет о мосте на участке 0-400 км автодороги внутригосударственного значения Шекветили-Кобулети-Чакви-Махинджаури в Шекветили. Проезжая часть моста была повреждена 3 октября в результате обильных осадков, в результате чего было запрещено движение транспорта.
По информации
ведомства, движение автотранспорта восстановлено в двустороннем режиме.