https://sputnik-georgia.ru/20231017/narodnye-primety-na-kharitinin-den-2023-chto-nelzya-delat-18-oktyabrya-283359210.html

Народные приметы на Харитинин день 2023: что нельзя делать 18 октября?

Народные приметы на Харитинин день 2023: что нельзя делать 18 октября?

Православные 18 октября поминают великомученицу Харитину, принявшую смерть за Христову веру в 304 году 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T14:44+0400

2023-10-17T14:44+0400

2023-10-17T14:44+0400

справки

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Народный праздник называют Харитинин день, или Харитины – первые холстины, так как именно в это время в старину начинали холсты ткать. Что нельзя делать в Харитинин день, о народных приметах 18 октября, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам в Харитинин день нельзя носить одежду темных цветов – можно притянуть неудачу. Также 18 октября нельзя надевать новые вещи – по приметам могут возникнуть проблемы на работе. Нельзя в Харитинин день лениться. Это плохая примета, притягивающая в дом проблемы и неприятности. В Харитинин день нельзя хвалиться своими достижениями и завидовать чужим, а также восхищаться чужими успехами – по приметам можно спугнуть везение и удачу. По народным приметам 18 октября нельзя сплетничать, ругаться и конфликтовать – можно привлечь болезни. Народные приметы По народным приметам ожидается снегопад, если на Харитинин день в небе кружат вороны и облака против ветра плывут. Зима наступит нескоро, если на Харитинин день нет снега, а если 18 октября в лесу трещат деревья – это верная примета, что хорошая погода еще постоит. Похолодает, если в Харитинин день погода безветренная, а если листья с вишни к 18 октября полностью опали – это примета, указывающая, что настоящая зимняя погода скоро установится. По народным приметам зима предстоит суровая и снежная, если в Харитинин день листья еще остались на березах и дубах. Материал подготовлен на основе открытых источников

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2023

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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справки