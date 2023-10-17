https://sputnik-georgia.ru/20231017/natsbank-gruzii-prodolzhaet-interventsii-na-valyutnom-rynke-283382687.html
Нацбанк Грузии продолжает интервенции на валютном рынке
Нацбанк Грузии продолжает интервенции на валютном рынке
За месяц Нацбанк провел уже пять валютных аукционов, на которых выставил 190 миллионов долларов 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T19:21+0400
2023-10-17T19:21+0400
2023-10-17T19:21+0400
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национальный банк грузии
колебание курса лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии во вторник провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,6918 GEL/$1.Регулятор продал на аукционе 40 миллионов долларов.За месяц Нацбанк провел уже пять валютных аукционов, на которых выставил 190 миллионов долларов, но реализовано было только 149,65 миллиона долларов.В конце сентября лари обесценился на 1,6%, но затем вновь начал укрепляться. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 18 октября, составит 2,6925 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, bloomberg, национальный банк грузии, колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии
экономика, грузия, новости, bloomberg, национальный банк грузии, колебание курса лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Нацбанк Грузии продолжает интервенции на валютном рынке
За месяц Нацбанк провел уже пять валютных аукционов, на которых выставил 190 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik.
Национальный банк Грузии во вторник провел
валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,6918 GEL/$1.
Регулятор продал на аукционе 40 миллионов долларов.
За месяц Нацбанк провел уже пять валютных аукционов, на которых выставил 190 миллионов долларов, но реализовано было только 149,65 миллиона долларов.
В конце сентября лари обесценился на 1,6%, но затем вновь начал укрепляться. Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на 18 октября, составит 2,6925 GEL/$1.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.