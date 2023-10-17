https://sputnik-georgia.ru/20231017/nedobrosovestnye-chinovniki-i-oborotni-v-pogonakh-v-gruzii-raskryli-desyatki-prestupleniy-283341115.html

Недобросовестные чиновники и оборотни в погонах: в Грузии раскрыли десятки преступлений

Недобросовестные чиновники и оборотни в погонах: в Грузии раскрыли десятки преступлений

Специальное ведомство в Грузии расследует преступления чиновников и сотрудников следственных органов 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T13:18+0400

2023-10-17T13:18+0400

2023-10-17T13:18+0400

грузия

новости

происшествия

служба государственного инспектора

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824828_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_06a462f89dd34288e2899f1385c88eb5.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Специальная следственная служба Грузии с момента создания в марте 2022 года уличила в преступлениях 139 человек, сообщает пресс-служба ведомства. Специальная следственная служба с расширенными полномочиями была создана 1 марта 2022 года на основе Службы государственного инспектора. Это независимый следственный орган Грузии, не подчиняющийся МВД и СГБ.В компетенцию службы входит расследование преступлений чиновников и сотрудников следственных органов, в том числе сотрудников прокуратуры и полиции, связанных с нарушением прав и свобод человека. По текущим делам в Специальной следственной службе прокуратура Грузии начала уголовное преследование и уличила в преступлениях 139 человек. Из 139 лиц 62 являются сотрудниками правоохранительных органов. Они были привлечены к уголовной ответственности за ненадлежащее обращение и насилие. Были уличены в преступлениях, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни и прав и свобод человека, 65 человек, а также 12 человек – в преступлениях, совершенных против журналистов. Специальная следственная служба продолжает в активном режиме расследовать уголовные дела при непосредственном участии и потерпевших, и заявителей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, служба государственного инспектора