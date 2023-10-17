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https://sputnik-georgia.ru/20231017/osen-v-tbilisskom-zooparke---foto-283372913.html
Осень в Тбилисском зоопарке – фото
Осень в Тбилисском зоопарке – фото
Наступила осень, похолодало, подул ветер. В тбилисском зоопарке его питомцы чувствуют, что летнего тепла больше нет. Но жизнь продолжается. Смотрите в... 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T15:49+0400
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Тбилисский зоопарк – одно из самых популярных мест для семейного отдыха с детьми в столице Грузии. В любое время года и практически при любой погоде, тут всегда есть посетители.
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тбилисский зоопарк, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, животные, природа, фото
тбилисский зоопарк, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, животные, природа, фото

Осень в Тбилисском зоопарке – фото

15:49 17.10.2023 (обновлено: 16:00 17.10.2023)
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Наступила осень, похолодало, подул ветер. В тбилисском зоопарке его питомцы чувствуют, что летнего тепла больше нет. Но жизнь продолжается. Смотрите в фотоленте Sputnik, как ведут себя животные в зоопарке осенью
Тбилисский зоопарк – одно из самых популярных мест для семейного отдыха с детьми в столице Грузии. В любое время года и практически при любой погоде, тут всегда есть посетители.
© photo: Sputnik / Stringer

Веселее всего, похоже, лемурам. Причем всегда.

Веселее всего, похоже, лемурам. Причем всегда. - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

Веселее всего, похоже, лемурам. Причем всегда.

© photo: Sputnik / Stringer

Обезьянки тоже развлекаются как могут. Видно, что в большом вольере живет много детенышей.

Обезьянки тоже развлекаются как могут. Видно, что в большом вольере живет много детенышей. - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

Обезьянки тоже развлекаются как могут. Видно, что в большом вольере живет много детенышей.

© photo: Sputnik / Stringer

Зайцы и кролики словно спят в своих вольерах.

Зайцы и кролики словно спят в своих вольерах. - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

Зайцы и кролики словно спят в своих вольерах.

© photo: Sputnik / Stringer

Лемуры пристально следят за всем, что происходит.

Лемуры пристально следят за всем, что происходит. - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

Лемуры пристально следят за всем, что происходит.

© photo: Sputnik / Stringer

Зебра, словно "заморозилась" и застыла без движения, в раздумьях.

Зебра, словно &quot;заморозилась&quot; и застыла без движения, в раздумьях. - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

Зебра, словно "заморозилась" и застыла без движения, в раздумьях.

© photo: Sputnik / Stringer

Бегемоту принесли еду в середине дня. И похоже, мешать ему не стоит.

Бегемоту принесли еду в середине дня. И похоже, мешать ему не стоит. - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

Бегемоту принесли еду в середине дня. И похоже, мешать ему не стоит.

© photo: Sputnik / Stringer

Вольер для верблюдов, "кораблей пустыни", огромный. Его обитатели передвигаются неторопливо и степенно.

Вольер для верблюдов, &quot;кораблей пустыни&quot;, огромный. Его обитатели передвигаются неторопливо и степенно. - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

Вольер для верблюдов, "кораблей пустыни", огромный. Его обитатели передвигаются неторопливо и степенно.

© photo: Sputnik / Stringer

А вот у павлинов, как всегда, соревнование, чей хвост красивее.

А вот у павлинов, как всегда, соревнование, чей хвост красивее. - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

А вот у павлинов, как всегда, соревнование, чей хвост красивее.

© photo: Sputnik / Stringer

Еноты скромно сидят в своем вольере, разглядывая окружающих.

Еноты скромно сидят в своем вольере, разглядывая окружающих. - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

Еноты скромно сидят в своем вольере, разглядывая окружающих.

© photo: Sputnik / Stringer

Сурикаты тем временем тоже чего-то ждут, их забавный вид развлекает многих посетителей.

Сурикаты тем временем тоже чего-то ждут, их забавный вид развлекает многих посетителей. - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

Сурикаты тем временем тоже чего-то ждут, их забавный вид развлекает многих посетителей.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторым обитателям зоопарка компанию составляют большие черепахи.

Некоторым обитателям зоопарка компанию составляют большие черепахи. - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторым обитателям зоопарка компанию составляют большие черепахи.

© photo: Sputnik / Stringer

Дикобразу, судя по всему, скучно. Он ищет развлечений, подбираясь ближе к посетителям.

Дикобразу, судя по всему, скучно. Он ищет развлечений, подбираясь ближе к посетителям. - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

Дикобразу, судя по всему, скучно. Он ищет развлечений, подбираясь ближе к посетителям.

© photo: Sputnik / Stringer

У носорога есть друг-ослик. Иногда они гуляют вместе.

У носорога есть друг-ослик. Иногда они гуляют вместе. - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

У носорога есть друг-ослик. Иногда они гуляют вместе.

© photo: Sputnik / Stringer

Пара слонов дружно выходит обычно на прогулку вместе.

Пара слонов дружно выходит обычно на прогулку вместе. - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

Пара слонов дружно выходит обычно на прогулку вместе.

© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые из посетителей нарушают правила, перегибаясь через ограждение, лаская или играя с животными.

Некоторые из посетителей нарушают правила, перегибаясь через ограждение, лаская или играя с животными. - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Некоторые из посетителей нарушают правила, перегибаясь через ограждение, лаская или играя с животными.

© photo: Sputnik / Stringer

Львы в тбилисском зоопарке живут в особо охраняемом вольере.

Львы в тбилисском зоопарке живут в особо охраняемом вольере. - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

Львы в тбилисском зоопарке живут в особо охраняемом вольере.

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с ними разместились леопарды. Иногда они прячутся в листве так, что их сразу и не разглядишь.

Рядом с ними разместились леопарды. Иногда они прячутся в листве так, что их сразу и не разглядишь. - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с ними разместились леопарды. Иногда они прячутся в листве так, что их сразу и не разглядишь.

© photo: Sputnik / Stringer

Дальше, в большом вольере через дорогу, живут олени.

Дальше, в большом вольере через дорогу, живут олени. - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

Дальше, в большом вольере через дорогу, живут олени.

© photo: Sputnik / Stringer

А этих обитателей зоопарка видно сверху – вольер сделан так, что оглядеть его целиком можно с возвышения.

А этих обитателей зоопарка видно сверху – вольер сделан так, что оглядеть его целиком можно с возвышения. - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

А этих обитателей зоопарка видно сверху – вольер сделан так, что оглядеть его целиком можно с возвышения.

© photo: Sputnik / Stringer

Теплые дни, конечно, еще наступят. Всем надо запастись терпением – и посетителям зоопарка, и его обитателям.

Теплые дни, конечно, еще наступят. Всем надо запастись терпением – и посетителям зоопарка, и его обитателям. - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

Теплые дни, конечно, еще наступят. Всем надо запастись терпением – и посетителям зоопарка, и его обитателям.

© photo: Sputnik / Stringer

Ну а пока можно отдохнуть и поразмыслить о делах текущих.

Ну а пока можно отдохнуть и поразмыслить о делах текущих. - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

Ну а пока можно отдохнуть и поразмыслить о делах текущих.

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