https://sputnik-georgia.ru/20231017/osen-v-tbilisskom-zooparke---foto-283372913.html

Осень в Тбилисском зоопарке – фото

Осень в Тбилисском зоопарке – фото

Наступила осень, похолодало, подул ветер. В тбилисском зоопарке его питомцы чувствуют, что летнего тепла больше нет. Но жизнь продолжается. Смотрите в... 17.10.2023, Sputnik Грузия

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Тбилисский зоопарк – одно из самых популярных мест для семейного отдыха с детьми в столице Грузии. В любое время года и практически при любой погоде, тут всегда есть посетители.

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2023

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тбилисский зоопарк, мультимедиа, новости грузии в фотографиях, фотоленты, животные, природа, фото