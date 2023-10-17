Осень в Тбилисском зоопарке – фото
Веселее всего, похоже, лемурам. Причем всегда.
Веселее всего, похоже, лемурам. Причем всегда.
Обезьянки тоже развлекаются как могут. Видно, что в большом вольере живет много детенышей.
Обезьянки тоже развлекаются как могут. Видно, что в большом вольере живет много детенышей.
Зайцы и кролики словно спят в своих вольерах.
Зайцы и кролики словно спят в своих вольерах.
Лемуры пристально следят за всем, что происходит.
Лемуры пристально следят за всем, что происходит.
Зебра, словно "заморозилась" и застыла без движения, в раздумьях.
Зебра, словно "заморозилась" и застыла без движения, в раздумьях.
Бегемоту принесли еду в середине дня. И похоже, мешать ему не стоит.
Бегемоту принесли еду в середине дня. И похоже, мешать ему не стоит.
Вольер для верблюдов, "кораблей пустыни", огромный. Его обитатели передвигаются неторопливо и степенно.
Вольер для верблюдов, "кораблей пустыни", огромный. Его обитатели передвигаются неторопливо и степенно.
А вот у павлинов, как всегда, соревнование, чей хвост красивее.
А вот у павлинов, как всегда, соревнование, чей хвост красивее.
Еноты скромно сидят в своем вольере, разглядывая окружающих.
Еноты скромно сидят в своем вольере, разглядывая окружающих.
Сурикаты тем временем тоже чего-то ждут, их забавный вид развлекает многих посетителей.
Сурикаты тем временем тоже чего-то ждут, их забавный вид развлекает многих посетителей.
Некоторым обитателям зоопарка компанию составляют большие черепахи.
Некоторым обитателям зоопарка компанию составляют большие черепахи.
Дикобразу, судя по всему, скучно. Он ищет развлечений, подбираясь ближе к посетителям.
Дикобразу, судя по всему, скучно. Он ищет развлечений, подбираясь ближе к посетителям.
У носорога есть друг-ослик. Иногда они гуляют вместе.
У носорога есть друг-ослик. Иногда они гуляют вместе.
Пара слонов дружно выходит обычно на прогулку вместе.
Пара слонов дружно выходит обычно на прогулку вместе.
Некоторые из посетителей нарушают правила, перегибаясь через ограждение, лаская или играя с животными.
Некоторые из посетителей нарушают правила, перегибаясь через ограждение, лаская или играя с животными.
Львы в тбилисском зоопарке живут в особо охраняемом вольере.
Львы в тбилисском зоопарке живут в особо охраняемом вольере.
Рядом с ними разместились леопарды. Иногда они прячутся в листве так, что их сразу и не разглядишь.
Рядом с ними разместились леопарды. Иногда они прячутся в листве так, что их сразу и не разглядишь.
Дальше, в большом вольере через дорогу, живут олени.
Дальше, в большом вольере через дорогу, живут олени.
А этих обитателей зоопарка видно сверху – вольер сделан так, что оглядеть его целиком можно с возвышения.
А этих обитателей зоопарка видно сверху – вольер сделан так, что оглядеть его целиком можно с возвышения.
Теплые дни, конечно, еще наступят. Всем надо запастись терпением – и посетителям зоопарка, и его обитателям.
Теплые дни, конечно, еще наступят. Всем надо запастись терпением – и посетителям зоопарка, и его обитателям.
Ну а пока можно отдохнуть и поразмыслить о делах текущих.
Ну а пока можно отдохнуть и поразмыслить о делах текущих.