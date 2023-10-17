https://sputnik-georgia.ru/20231017/otchet-pered-deputatami-v-parlamente-gruzii-zhdut-dvukh-ministrov-i-glavu-sgb-283337178.html
Отчет перед депутатами: в парламенте Грузии ждут двух министров и главу СГБ
Отчет перед депутатами: в парламенте Грузии ждут двух министров и главу СГБ
Члены Кабмина и глава СГБ расскажут о проделанной за год работе 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T11:07+0400
2023-10-17T11:07+0400
2023-10-17T11:07+0400
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илья дарчиашвили
мамука мдинарадзе
джуаншер бурчуладзе
сгб
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на текущей неделе заслушают доклады двух министров и главы Службы госбезопасности Грузии (СГБ), сообщил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили выступит с докладом перед парламентариями в формате интерпелляции. Что касается министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, то его заслушают в рамках министерского часа. Этот формат, согласно регламенту парламента, подразумевает ежегодное выступление каждого министра перед законодательным органом с отчетом о проделанной работе. С докладом перед депутатами также выступит глава СГБ Григол Лилуашвили. В ближайшие дни парламенте ждут народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Дата выступления не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, илья дарчиашвили, мамука мдинарадзе, джуаншер бурчуладзе, сгб
грузия, политика, новости, тбилиси, илья дарчиашвили, мамука мдинарадзе, джуаншер бурчуладзе, сгб
Отчет перед депутатами: в парламенте Грузии ждут двух министров и главу СГБ
Члены Кабмина и глава СГБ расскажут о проделанной за год работе
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Депутаты парламента Грузии на текущей неделе заслушают доклады двух министров и главы Службы госбезопасности Грузии (СГБ), сообщил председатель фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили выступит с докладом перед парламентариями в формате интерпелляции. Что касается министра обороны Джуаншера Бурчуладзе, то его заслушают в рамках министерского часа. Этот формат, согласно регламенту парламента, подразумевает ежегодное выступление каждого министра перед законодательным органом с отчетом о проделанной работе.
С докладом перед депутатами также выступит глава СГБ Григол Лилуашвили.
В ближайшие дни парламенте ждут народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Дата выступления не уточняется.