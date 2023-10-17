https://sputnik-georgia.ru/20231017/politolog-o-vyborakh-v-seym-rekordnoy-yavke-i-perezagruzke-otnosheniy-s-sosedyami-283339966.html

Политолог о выборах в Сейм, рекордной явке и перезагрузке отношений с соседями

Политолог о выборах в Сейм, рекордной явке и перезагрузке отношений с соседями

Политолог Александр Носович в интервью каналу "Sputnik на русском" подвел предварительные итоги парламентских выборов в Польше 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T11:36+0400

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Сможет ли правящая партия удержать власть? Будет ли перезагрузка отношений Польши с Россией и Беларусью после выборов? И как Варшава будет решать проблему с украинскими беженцами? Все эти темы обсудили с экспертом. Подробнее смотрите в видео.

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