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Политолог о выборах в Сейм, рекордной явке и перезагрузке отношений с соседями
Политолог о выборах в Сейм, рекордной явке и перезагрузке отношений с соседями
Политолог Александр Носович в интервью каналу "Sputnik на русском" подвел предварительные итоги парламентских выборов в Польше 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T11:36+0400
2023-10-17T11:36+0400
2023-10-17T11:36+0400
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Сможет ли правящая партия удержать власть? Будет ли перезагрузка отношений Польши с Россией и Беларусью после выборов? И как Варшава будет решать проблему с украинскими беженцами? Все эти темы обсудили с экспертом. Подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, беларусь, варшава, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, беларусь, варшава, видео
Политолог о выборах в Сейм, рекордной явке и перезагрузке отношений с соседями
Политолог Александр Носович в интервью каналу "Sputnik на русском" подвел предварительные итоги парламентских выборов в Польше
Сможет ли правящая партия удержать власть? Будет ли перезагрузка отношений Польши с Россией и Беларусью после выборов? И как Варшава будет решать проблему с украинскими беженцами?
Все эти темы обсудили с экспертом. Подробнее смотрите в видео.