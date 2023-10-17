https://sputnik-georgia.ru/20231017/putin-stremlenie-postoyanno-podavlyat-kogo-to-vedet-k-problemam--283386500.html

Путин: стремление постоянно подавлять кого-то ведет к проблемам

Путин: стремление постоянно подавлять кого-то ведет к проблемам

По мнению президента России слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T22:35+0400

2023-10-17T22:35+0400

2023-10-17T22:35+0400

россия

сша

новости

политика

владимир путин

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281969530_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_20930cc2a9f6e05f2400dad827f076b9.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам, заявил президент России Владимир Путин комментируя заявление президента США Джо Байдена.Накануне Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что планирует объединить Европу для "подавления" президента России Владимира Путина. В Кремле ответили, что подобные попытки Вашингтона обречены на провал.По словам главы государства, стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам. Он отметил, что представители США с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это, протокольно улыбаясь и хлопая всех по плечу.Однако уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, подчеркнул Путин. Он добавил, что Вашингтону есть еще чему учиться, в частности — умению искать компромиссы.Президент также выразил мнение, что слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом. Он подчеркнул, что подавить их невозможно и их придется учитывать.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, сша, новости, политика, владимир путин, джо байден