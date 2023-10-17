https://sputnik-georgia.ru/20231017/putin-stremlenie-postoyanno-podavlyat-kogo-to-vedet-k-problemam--283386500.html
Путин: стремление постоянно подавлять кого-то ведет к проблемам
Путин: стремление постоянно подавлять кого-то ведет к проблемам
По мнению президента России слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T22:35+0400
2023-10-17T22:35+0400
2023-10-17T22:35+0400
россия
сша
новости
политика
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281969530_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_20930cc2a9f6e05f2400dad827f076b9.jpg
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам, заявил президент России Владимир Путин комментируя заявление президента США Джо Байдена.Накануне Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что планирует объединить Европу для "подавления" президента России Владимира Путина. В Кремле ответили, что подобные попытки Вашингтона обречены на провал.По словам главы государства, стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам. Он отметил, что представители США с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это, протокольно улыбаясь и хлопая всех по плечу.Однако уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, подчеркнул Путин. Он добавил, что Вашингтону есть еще чему учиться, в частности — умению искать компромиссы.Президент также выразил мнение, что слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом. Он подчеркнул, что подавить их невозможно и их придется учитывать.Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/05/281969530_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_3b0cdd657a0742864036725a778b8c46.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, сша, новости, политика, владимир путин, джо байден
россия, сша, новости, политика, владимир путин, джо байден
Путин: стремление постоянно подавлять кого-то ведет к проблемам
По мнению президента России слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам, заявил президент России Владимир Путин комментируя заявление президента США Джо Байдена.
Накануне Байден, рассказывая о своих целях при возможном переизбрании на второй срок, заявил, что планирует объединить Европу для "подавления" президента России Владимира Путина. В Кремле ответили, что подобные попытки Вашингтона обречены на провал.
"У нас в России есть известная поговорочка: век живи — век учись. Это касается не только президента Байдена, а политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять", — сказал Путин в интервью телеканалу "Россия 24".
По словам главы государства, стремление постоянно подавлять кого-то по поводу и без ведет к проблемам. Он отметил, что представители США с присущим им обычным блеском любят и хорошо делают это, протокольно улыбаясь и хлопая всех по плечу.
Однако уважение к другим странам заключается в том, чтобы учитывать их интересы, подчеркнул Путин. Он добавил, что Вашингтону есть еще чему учиться, в частности — умению искать компромиссы.
Президент также выразил мнение, что слова Байдена относятся не к нему лично, а к интересам России в целом. Он подчеркнул, что подавить их невозможно и их придется учитывать.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.