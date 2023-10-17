https://sputnik-georgia.ru/20231017/tysyachi-semey-ostalis-bez-gaza-v-tbilisi-283387776.html

Тысячи семей остались без газа в Тбилиси

Тысячи семей остались без газа в Тбилиси

Без подачи газа остались газозаправка, детские сады, отделение полиции, здание администрации района, бассейн, клиники и рестораны 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T23:45+0400

2023-10-17T23:45+0400

2023-10-17T23:59+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

тбилиси энерджи

газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23829/31/238293112_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_07a72747bfd31727bb247d6f8d4b10d2.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Жители части спального района Самгори остались без подачи газа до 10:00 18 октября из-за ремонта сети газоснабжения, говорится в сообщении газораспределительной компании "Тбилиси энерджи". Отключение газа коснулось жителей улицы Габриела Салоси, улицы Навтлуги, Качара, Уджарма и части улицы Кетеван Цамебули и прилегающих к ним улиц и переулков.Без подачи газа остались газозаправка, детские сады, отделение полиции, здание администрации района, бассейн, клиники и рестораны. Компания обещает завершить подачу газа поэтапно до 21:00 среды всем абонентам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, тбилиси энерджи, газ