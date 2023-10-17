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Тысячи семей остались без газа в Тбилиси
Тысячи семей остались без газа в Тбилиси
Без подачи газа остались газозаправка, детские сады, отделение полиции, здание администрации района, бассейн, клиники и рестораны 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T23:45+0400
2023-10-17T23:45+0400
2023-10-17T23:59+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Жители части спального района Самгори остались без подачи газа до 10:00 18 октября из-за ремонта сети газоснабжения, говорится в сообщении газораспределительной компании "Тбилиси энерджи". Отключение газа коснулось жителей улицы Габриела Салоси, улицы Навтлуги, Качара, Уджарма и части улицы Кетеван Цамебули и прилегающих к ним улиц и переулков.Без подачи газа остались газозаправка, детские сады, отделение полиции, здание администрации района, бассейн, клиники и рестораны. Компания обещает завершить подачу газа поэтапно до 21:00 среды всем абонентам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, тбилиси энерджи, газ
Тысячи семей остались без газа в Тбилиси
23:45 17.10.2023 (обновлено: 23:59 17.10.2023)
Без подачи газа остались газозаправка, детские сады, отделение полиции, здание администрации района, бассейн, клиники и рестораны
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Жители части спального района Самгори остались без подачи газа до 10:00 18 октября из-за ремонта сети газоснабжения, говорится в сообщении газораспределительной компании "Тбилиси энерджи".
Отключение газа коснулось жителей улицы Габриела Салоси, улицы Навтлуги, Качара, Уджарма и части улицы Кетеван Цамебули и прилегающих к ним улиц и переулков.
Без подачи газа остались газозаправка, детские сады, отделение полиции, здание администрации района, бассейн, клиники и рестораны.
Компания обещает завершить подачу газа поэтапно до 21:00 среды всем абонентам.