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В "Грузинской мечте" рассказали, как долго планируют оставаться у власти
В "Грузинской мечте" рассказали, как долго планируют оставаться у власти
"Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы в Грузии с 2012 года 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T18:34+0400
2023-10-17T18:34+0400
2023-10-17T18:34+0400
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тбилиси
мамука мдинарадзе
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Правительство Грузии, представленное партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", будет у власти до тех пор, пока в оппозиции не появятся здоровые силы, ориентированные на национальные интересы страны, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. В октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. "Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы с 2012 года. По его словам, трудно предположить, что это случится за год. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер и пройти в парламент есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
политика, грузия, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение
В "Грузинской мечте" рассказали, как долго планируют оставаться у власти
"Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы в Грузии с 2012 года
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Правительство Грузии, представленное партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", будет у власти до тех пор, пока в оппозиции не появятся здоровые силы, ориентированные на национальные интересы страны, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.
В октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. "Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы с 2012 года.
"Как только здоровые силы, исходящие из национальных интересов, когда грузинское общество убедится, что они не действуют по чьим-то заданиям... В ту же минуту на повестку дня может встать, чтобы "Грузинская мечта" была в оппозиции. Сколько лет понадобится для этого, столько "Грузинская мечта" будет у власти", – сказал Мдинарадзе.
По его словам, трудно предположить, что это случится за год.
Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер и пройти в парламент есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.