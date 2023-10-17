https://sputnik-georgia.ru/20231017/v-gruzinskoy-mechte-rasskazali-kak-dolgo-planiruyut-ostavatsya-u-vlasti-283379481.html

В "Грузинской мечте" рассказали, как долго планируют оставаться у власти

В "Грузинской мечте" рассказали, как долго планируют оставаться у власти

"Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы в Грузии с 2012 года 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T18:34+0400

2023-10-17T18:34+0400

2023-10-17T18:34+0400

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мамука мдинарадзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Правительство Грузии, представленное партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", будет у власти до тех пор, пока в оппозиции не появятся здоровые силы, ориентированные на национальные интересы страны, заявил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. В октябре 2024 года в Грузии пройдут парламентские выборы. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. "Грузинская мечта" выигрывает парламентские выборы с 2012 года. По его словам, трудно предположить, что это случится за год. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер и пройти в парламент есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение