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Власти сделали максимум, вопреки стараниям врагов – Гарибашвили о статусе кандидата в ЕС

Власти сделали максимум, вопреки стараниям врагов – Гарибашвили о статусе кандидата в ЕС

Грузия до конца года ждет решения о получении статуса кандидата на вступление в ЕС 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T16:26+0400

2023-10-17T16:26+0400

2023-10-17T16:26+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Власти Грузии, несмотря на старания внешних и внутренних врагов, сделали максимум, чтобы стране предоставили статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По словам премьера, впереди у него поездка в Брюссель, где намечен ряд встреч, касающихся предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Наша страна заслуживает статуса кандидата благодаря заслугам нашего правительства, мобилизации нашего народа и их волеизъявлению, подчеркнул Гарибашвили. По его словам, другое решение будет неприемлемо. Гарибашвили также назвал неприемлемым решение Европейского совета в июне 2022 года не предоставлять статус кандидата на вступление в Евросоюз Грузии. Тогда его получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, брюссель, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, евросоюз, грузия - евросоюз