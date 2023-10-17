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Власти сделали максимум, вопреки стараниям врагов – Гарибашвили о статусе кандидата в ЕС
Власти сделали максимум, вопреки стараниям врагов – Гарибашвили о статусе кандидата в ЕС
Грузия до конца года ждет решения о получении статуса кандидата на вступление в ЕС 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T16:26+0400
2023-10-17T16:26+0400
2023-10-17T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Власти Грузии, несмотря на старания внешних и внутренних врагов, сделали максимум, чтобы стране предоставили статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. По словам премьера, впереди у него поездка в Брюссель, где намечен ряд встреч, касающихся предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Наша страна заслуживает статуса кандидата благодаря заслугам нашего правительства, мобилизации нашего народа и их волеизъявлению, подчеркнул Гарибашвили. По его словам, другое решение будет неприемлемо. Гарибашвили также назвал неприемлемым решение Европейского совета в июне 2022 года не предоставлять статус кандидата на вступление в Евросоюз Грузии. Тогда его получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, брюссель, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, евросоюз, грузия - евросоюз
политика, грузия, новости, брюссель, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, евросоюз, грузия - евросоюз
Власти сделали максимум, вопреки стараниям врагов – Гарибашвили о статусе кандидата в ЕС
Грузия до конца года ждет решения о получении статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Власти Грузии, несмотря на старания внешних и внутренних врагов, сделали максимум, чтобы стране предоставили статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Я думаю, что Грузия, наша власть, сделала максимум, несмотря на деструкцию и саботаж со стороны оппозиции, желание внутренних и внешних врагов всячески препятствовать этому процессу. Можно сказать, что мы дошли до конца", – заявил Гарибашвили.
По словам премьера, впереди у него поездка в Брюссель, где намечен ряд встреч, касающихся предоставления Грузии статуса страны-кандидата.
"Я еду в Брюссель, у меня будут встречи. Мы сейчас активно работаем с Комиссией, с соответствующими структурами", – заявил премьер.
Наша страна заслуживает статуса кандидата благодаря заслугам нашего правительства, мобилизации нашего народа и их волеизъявлению, подчеркнул Гарибашвили. По его словам, другое решение будет неприемлемо.
Гарибашвили также назвал неприемлемым решение Европейского совета в июне 2022 года не предоставлять статус кандидата на вступление в Евросоюз Грузии. Тогда его получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива.
"Было бы неприемлемо другое решение, так же как в прошлом году это было абсолютно неприемлемо, неоправданно и, более того, было грубой ошибкой, которую допустила Европа, но я не хочу больше комментировать прошлое, нам надо думать о будущем", – заявил премьер.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.