https://sputnik-georgia.ru/20231017/vooruzhennoe-napadenie-v-bryussele---kto-strelyal-v-bolelschikov-283336833.html

Вооруженное нападение в Брюсселе – кто стрелял в болельщиков

Вооруженное нападение в Брюсселе – кто стрелял в болельщиков

Уровень опасности в Брюсселе повышен до максимального четвертого 17.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Выходец из Туниса Абдесалем Л., известный бельгийским спецслужбам своими радикальными взглядами, напал на футбольных фанатов в Брюсселе, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Накануне неизвестный в оранжевом сигнальном жилете приблизительно в 19:00 часов (21:00 тбс) подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками "Аллах Акбар" начал стрелять в людей, одетых в форму сборной Швеции по футболу. На видеозаписи, распространенной в соцсетях, видно, что нападавший преследовал людей и стрелял в них, предположительно, из автомата Калашникова.По данным Sudinfo, в доме подозреваемого, который проживает в брюссельской коммуне Скарбек, прошли обыски, сам он до сих пор на свободе, ведутся активные поиски. СМИ уточнило, что в настоящее время официальной информации о личности нападавшего не поступало. Премьер Бельгии Александр де Кроо призвал жителей столицы к бдительности после инцидента, поскольку напавший успел скрыться. Кризисный центр также рекомендовал столичным жителям не выходить на улицу без необходимости. На данный момент известно о двух погибших гражданах Швеции, еще один человек ранен. Жертвами стали шведы, приехавшие в Брюссель поболеть за свою сборную по футболу на матче Швеция-Бельгия. Позднее напавший записал видео, в котором заявил, что принадлежит к группировке "Исламское государство"*, убивает "неверных" и сам готов умереть за свою религию. Между тем, матч сборных Швеции и Бельгии был прекращен, так как шведские футболисты отказались выйти на поле после первого тайма и перерыва. Сначала полиция не выпускала болельщиков со стадиона, но потом эвакуация началась. В кризисном центре болельщикам порекомендовали сразу возвращаться к себе домой или в отель и никуда не выходить. Уровень опасности в Брюсселе повышен до максимального четвертого.* запрещенная в России террористическая организацияПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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