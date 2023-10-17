https://sputnik-georgia.ru/20231017/zavershilsya-remont-dorogi-svyazyvayuschey-goroda-na-zapade-gruzii-283360862.html
Завершился ремонт дороги, связывающей города на западе Грузии
Завершился ремонт дороги, связывающей города на западе Грузии
Договорная стоимость ремонта составила более 3 миллионов долларов 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T19:44+0400
2023-10-17T19:44+0400
2023-10-17T19:44+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Завершен ремонт дороги, связывающей города в регионе Имерети – Кутаиси и Багдати (территория леса Мухнари), сообщили в департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры. С отремонтированного 5-километрового участка начинается дорога внутригосударственного значения Кутаиси (Сагория) – Багдати – Абастумани – Бенара, которая соединяет город Кутаиси с Багдати и Вани. Кроме того, отремонтированная дорога ведет и к Кутаисскому международному университету, поэтому, по данным ведомства, ее ремонт был важен как для местного населения, так и визитеров, туристов. В рамках проекта среди прочего отремонтирована проезжая часть, уложено асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары, велодорожка, въезды во дворы местных жителей, парковка для автобусов. Также на отремонтированном участке установлена система наружного освещения. Проект профинансирован из госбюджета, а его договорная стоимость составила 8,6 миллиона лари (3,2 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
кутаиси
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, кутаиси, имерети
новости, грузия, департамент автомобильных дорог, кутаиси, имерети
Завершился ремонт дороги, связывающей города на западе Грузии
Договорная стоимость ремонта составила более 3 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Завершен ремонт дороги, связывающей города в регионе Имерети – Кутаиси и Багдати (территория леса Мухнари), сообщили в департаменте автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.
С отремонтированного 5-километрового участка начинается дорога внутригосударственного значения Кутаиси (Сагория) – Багдати – Абастумани – Бенара, которая соединяет город Кутаиси с Багдати и Вани.
Кроме того, отремонтированная дорога ведет и к Кутаисскому международному университету, поэтому, по данным
ведомства, ее ремонт был важен как для местного населения, так и визитеров, туристов.
В рамках проекта среди прочего отремонтирована проезжая часть, уложено асфальтобетонное покрытие, обустроены тротуары, велодорожка, въезды во дворы местных жителей, парковка для автобусов.
Также на отремонтированном участке установлена система наружного освещения.
Проект профинансирован из госбюджета, а его договорная стоимость составила 8,6 миллиона лари (3,2 миллиона долларов).