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Достопримечательности Грузии: путешествие на озеро Батети – видео
Достопримечательности Грузии: путешествие на озеро Батети – видео
Озеро Батети расположено в горах на высоте 1 313 метров над уровнем моря. Смотрите в видео Sputnik Грузия, какая тут непередаваемая красота 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T17:00+0400
2023-10-18T17:00+0400
2023-10-18T17:25+0400
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Это очень живописное место, которое обретает все большую популярность среди туристов и жителей Грузии. Находится озеро в долине Дзами в регионе Шида Картли, недалеко от города Карели.Озеро окружено лесами, которые создают вокруг него неповторимую атмосферу, как в сказке. Туристы, которые здесь отдыхают, снимают окружающую их красоту на память и для соцсетей, а затем размещают в Интернете свои публикации.
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видео, видео-новости из грузии, путешествия, туризм в грузии, туристические достопримечательности, мультимедиа, видео
видео, видео-новости из грузии, путешествия, туризм в грузии, туристические достопримечательности, мультимедиа, видео
Достопримечательности Грузии: путешествие на озеро Батети – видео
17:00 18.10.2023 (обновлено: 17:25 18.10.2023)
Озеро Батети расположено в горах на высоте 1 313 метров над уровнем моря. Смотрите в видео Sputnik Грузия, какая тут непередаваемая красота
Это очень живописное место, которое обретает все большую популярность среди туристов и жителей Грузии. Находится озеро в долине Дзами в регионе Шида Картли, недалеко от города Карели.
Озеро окружено лесами, которые создают вокруг него неповторимую атмосферу, как в сказке. Туристы, которые здесь отдыхают, снимают окружающую их красоту на память и для соцсетей, а затем размещают в Интернете свои публикации.