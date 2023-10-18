https://sputnik-georgia.ru/20231018/dostoprimechatelnosti-gruzii-puteshestvie-na-ozero-bateti---video-283408519.html

Достопримечательности Грузии: путешествие на озеро Батети – видео

Достопримечательности Грузии: путешествие на озеро Батети – видео

Озеро Батети расположено в горах на высоте 1 313 метров над уровнем моря. Смотрите в видео Sputnik Грузия, какая тут непередаваемая красота 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T17:00+0400

2023-10-18T17:00+0400

2023-10-18T17:25+0400

видео

видео-новости из грузии

путешествия

туризм в грузии

туристические достопримечательности

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/12/283408145_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c927520dbefc5100897e621b1c6c5ad8.jpg

Это очень живописное место, которое обретает все большую популярность среди туристов и жителей Грузии. Находится озеро в долине Дзами в регионе Шида Картли, недалеко от города Карели.Озеро окружено лесами, которые создают вокруг него неповторимую атмосферу, как в сказке. Туристы, которые здесь отдыхают, снимают окружающую их красоту на память и для соцсетей, а затем размещают в Интернете свои публикации.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, путешествия, туризм в грузии, туристические достопримечательности, мультимедиа, видео