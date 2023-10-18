https://sputnik-georgia.ru/20231018/kitay-gotov-sotrudnichat-s-rossiey-po-initsiative-odin-poyas--odin-put---si-tszinpin-283429274.html

Китай готов сотрудничать с Россией по инициативе "Один пояс – один путь" – Си Цзиньпин

Китай готов сотрудничать с Россией по инициативе "Один пояс – один путь" – Си Цзиньпин

"Один пояс, один путь" – инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров 18.10.2023, Sputnik Грузия

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экономика

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Власти Китая готовы сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, сообщает РИА Новости.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" прошел в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" – международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин