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Китай готов сотрудничать с Россией по инициативе "Один пояс – один путь" – Си Цзиньпин
Китай готов сотрудничать с Россией по инициативе "Один пояс – один путь" – Си Цзиньпин
"Один пояс, один путь" – инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T22:40+0400
2023-10-18T22:40+0400
2023-10-18T23:29+0400
экономика
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Власти Китая готовы сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, сообщает РИА Новости.Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" прошел в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином."Один пояс, один путь" – международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Китай готов сотрудничать с Россией по инициативе "Один пояс – один путь" – Си Цзиньпин
22:40 18.10.2023 (обновлено: 23:29 18.10.2023)
"Один пояс, один путь" – инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik.
Власти Китая готовы сотрудничать с Россией и другими участниками ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, сообщает РИА Новости
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"Китай готов сотрудничать с Россией и другими странами ЕАЭС для сопряжения инициативы "Один пояс, один путь" и ЕАЭС, а также для осуществления регионального сотрудничества на более высоком уровне и для углубления его", – сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Третий форум высокого уровня "Один пояс, один путь" прошел в Пекине 17-18 октября в год десятилетия одноименной инициативы, предложенной Си Цзиньпином.
"Один пояс, один путь" – международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.