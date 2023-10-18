https://sputnik-georgia.ru/20231018/otravlenie-shkolnikov-na-zapade-gruzii--spetsialisty-nashli-plesen-v-pirozhnom-283415729.html

Отравление школьников на западе Грузии – специалисты нашли плесень в пирожном

Отравление школьников на западе Грузии – специалисты нашли плесень в пирожном

Негодными оказались "донаты" в школьном буфете 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T19:15+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт— Sputnik. Специалисты Национального агентства продовольствия Грузии нашли в пирожном одной из сельских школ чрезмерное количество плесени, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Инспекторы агентства получили от Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии сообщение об интоксикации девятерых школьников села Саване (регион Имерети). После этого инспекторы осуществили неплановую проверку в буфете школы села Саване. Они также проверили бизнесоператора "Майю Гонгадзе", который снабжал школу этим продуктом. Инспекторы изъяли и опечатали три коробки пирожных. Оно было произведено 05.04.2023, а срок годности был указан до 05.10.2024. Лабораторное исследование показало, что норма микроорганизмов (плесневых грибов) значительно превышала установленной нормы (вместо 100 было выявлено 2 000). Бизнесоператор не смог предоставить необходимую документацию, поскольку "донаты" были куплены в условиях неорганизованной торговли. Национальное агентство продовольствия продолжает соответствующие мероприятия для того, чтобы найти реализатора данной продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, отравление, школа, что мы едим?, международное общество справедливых выборов и демократии