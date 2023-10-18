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Площадь Героев в центре Тбилиси засияет по-новому

Площадь Героев в центре Тбилиси засияет по-новому

Освещение площади не менялось несколько десятилетий, отметил мэр 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T20:21+0400

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каха каладзе

тбилиси

каладзе - мэр "мечты"

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общество

центр по контролю заболеваний и общественного здоровья

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду заявил о начале восстановительных работ площади Героев. Каладзе отметил, что системы освещения советских времен должны быть заменены современным LED-светильниками. В марте этого года мэрия Тбилиси обновила освещение мемориала на площади Героев, погибших за территориальную целостность страны. Мемориал расположен на площади Героев с 2010 года. Это 48-метровая колонна из металла и органического стекла, на ней высечены имена погибших в борьбе за независимость. По словам Каладзе, с 2010 года на мемориале периодически проводились определенные работы, однако такие масштабные восстановительные работы не осуществлялись.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, тбилиси, каладзе - мэр "мечты", мэрия тбилиси, новости, грузия, общество, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья