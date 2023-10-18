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Площадь Героев в центре Тбилиси засияет по-новому
Площадь Героев в центре Тбилиси засияет по-новому
Освещение площади не менялось несколько десятилетий, отметил мэр 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T20:21+0400
2023-10-18T20:21+0400
2023-10-18T20:21+0400
каха каладзе
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каладзе - мэр "мечты"
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду заявил о начале восстановительных работ площади Героев. Каладзе отметил, что системы освещения советских времен должны быть заменены современным LED-светильниками. В марте этого года мэрия Тбилиси обновила освещение мемориала на площади Героев, погибших за территориальную целостность страны. Мемориал расположен на площади Героев с 2010 года. Это 48-метровая колонна из металла и органического стекла, на ней высечены имена погибших в борьбе за независимость. По словам Каладзе, с 2010 года на мемориале периодически проводились определенные работы, однако такие масштабные восстановительные работы не осуществлялись.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, каладзе - мэр "мечты", мэрия тбилиси, новости, грузия, общество, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
каха каладзе, тбилиси, каладзе - мэр "мечты", мэрия тбилиси, новости, грузия, общество, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
Площадь Героев в центре Тбилиси засияет по-новому
Освещение площади не менялось несколько десятилетий, отметил мэр
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного правительства в среду заявил о начале восстановительных работ площади Героев.
Каладзе отметил, что системы освещения советских времен должны быть заменены современным LED-светильниками.
"Здесь все еще есть столбы освещения времен Советского Союза, с желтым освещением, кабелями, протянутыми по воздуху. Данная площадь нуждается в полном восстановлении. Системы освещения нужно привести в порядок", – заявил Каладзе.
В марте этого года мэрия Тбилиси обновила освещение мемориала на площади Героев, погибших за территориальную целостность страны.
Мемориал расположен на площади Героев с 2010 года. Это 48-метровая колонна из металла и органического стекла, на ней высечены имена погибших в борьбе за независимость.
По словам Каладзе, с 2010 года на мемориале периодически проводились определенные работы, однако такие масштабные восстановительные работы не осуществлялись.