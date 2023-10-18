https://sputnik-georgia.ru/20231018/pochemu-oppozitsiya-ne-prisutstvuet-na-rassmotrenii-voprosa-impichmenta-prezidenta-gruzii-283397689.html

Почему оппозиция не присутствует на рассмотрении вопроса импичмента президента Грузии?

Почему оппозиция не присутствует на рассмотрении вопроса импичмента президента Грузии?

Это первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T12:21+0400

2023-10-18T12:21+0400

2023-10-18T13:05+0400

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грузия

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

саломе зурабишвили

президент грузии

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Часть оппозиции не хочет присутствовать на рассмотрении вопроса по импичменту президента Грузии из-за страха и недоверия к своим однопартийцам, заявил депутат оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Рассмотрение вопроса импичмента президента Грузии началось в 12:00 по тбилисскому времени. Это первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента страны. В парламенте ограничен вход для посетителей, для представителей СМИ вход свободен. В качестве примера депутат привел самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение", члены которой отказались присутствовать на рассмотрении. По словам Элисашвили, члены этой партии не доверяют друг другу. Что касается своей позиции, то, по словам Элисашвили, он не собирается голосовать за импичмент, но в парламент пришел. "Я не собираюсь участвовать ни в каком голосовании, не поддерживаю импичмент", – сказал Элисашвили. "Я не путаю кнопки, я не политический дальтоник", – подчеркнул депутат. Процесс импичментаПоводом для импичмента является решение Конституционного суда о нарушении президентом страны Саломе Зурабишвили Конституции Грузии во время осуществления зарубежных визитов в августе и сентябре 2023 года. Инициатором импичмента выступает правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой вместе с поддерживающей ее политической группой "Сила народа" 85 голосов. Президент Грузии будет считаться смещенной с должности сразу же после того, как постановление поддержат минимум 100 депутатов парламента. На сегодняшний день только одна оппозиционная политическая группа "Европейские социалисты" открыто заявила о поддержке импичмента. Президент Грузии демонстративно нарушила закон – премьер о решении Конституционного суда>>Против импичмента выступают фракция "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Еврооптимисты", "За Грузию" и "Реформер". На данный момент неизвестна позиция политических групп "Гирчи" и "Свобода", а также большинства независимых депутатов. Сама президент придет на заседание по своему импичменту. Ранее она призвала оппозицию не принимать участия в голосовании. Процедура голосования по импичменту будет тайной, и имена депутатов, проголосовавших за отстранение Зурабишвили с должности, будут неизвестны после голосования. До процедуры голосования депутатам предоставят решение Конституционного суда и проект постановления парламента, после чего политические группы получат возможность зафиксировать свою позицию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, саломе зурабишвили , президент грузии