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Погода в Грузии ухудшится – предупреждение синоптиков

Погода в Грузии ухудшится – предупреждение синоптиков

В высокогорье ожидается сильный снегопад и дождь 18.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Грузинские синоптики предупреждают об ухудшении погоды с конца дня 18 октября до второй половины дня 19 октября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. В высокогорьях Кавказского хребта ожидается сильный снегопад, а в некоторых районах Аджарии и Гурии – сильный дождь. По прогнозам синоптиков, со временем усилится западный ветер. Ожидаемые осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды на реках Западной Грузии. В горных районах могут активизироваться оползнево-селевые процессы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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