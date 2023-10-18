https://sputnik-georgia.ru/20231018/prezident-gruzii-ostanetsya-na-dolzhnosti-lish-formalno--lider-partii-vlasti-283412789.html

Президент Грузии останется на должности лишь формально – лидер партии власти

Президент Грузии останется на должности лишь формально – лидер партии власти

Срок полномочий Саломе Зурабишвили на посту президента Грузии до конца осени 2024 года 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T18:10+0400

2023-10-18T18:10+0400

2023-10-18T18:28+0400

политика

грузия

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

новости

конституция грузии

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Саломе Зурабишвили с сегодняшнего дня президент не Грузии, а крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", заявил лидер правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя провал процедуры импичмента главы государства. Правящей партии не удалось собрать достаточного числа голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали всего лишь 86 депутатов, вместо необходимых 100. При этом он отметил, что Зурабишвили будет принимать участие в ряде мероприятий в соответствии с протоколом. По его словам, несмотря на провал вопроса, процедура импичмента Грузии принесла результат. При этом он воздержался от комментария, будет ли возбуждено уголовное дело по поводу нарушения Зурабишвили Конституции Грузии. Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. По опросам, на сегодняшний день ни у одной политической силы Грузии нет 100-процентной гарантии получения большинства в будущем парламенте, хотя лидерство в рейтингах сохраняет правящая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия", за которой с большим отрывом следует "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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