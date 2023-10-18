https://sputnik-georgia.ru/20231018/prezidenty-i-impichment--283417725.html

Президенты и импичмент

Президенты и импичмент

В Грузии состоялась первая в истории современной Грузии процедура импичмента президента страны 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T20:00+0400

2023-10-18T20:00+0400

2023-10-18T20:00+0400

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

саломе зурабишвили

политика

грузия

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы

конституция грузии

конституционный суд грузии

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Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Изначально депутаты от "Грузинской мечты" обратились в Конституционный суд, который 16 октября подтвердил доводы правящей партии о том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Спорными были три зарубежных визита Зурабишвили: 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года.Зурабишвили заявила, что не нарушала Конституцию и что 16 октября войдет в историю как закрепление однопартийного верховенства над судебной системой.На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.После решения суда вопрос об импичменте президента переместился в парламент.Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили поддержали лишь 86 депутатов парламента вместо минимально необходимых 100.В инфографике Sputnik Грузия представлен неполный список президентов разных стран мира, которым вынесли импичмент или грозил импичмент. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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