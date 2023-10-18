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https://sputnik-georgia.ru/20231018/strelbe-proizoshla-vo-dvore-zdaniya-suda-v-erevane-283427077.html
Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване
Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване
Опровергается сообщение, что в результате стрельбы пострадал прокурор 18.10.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване, один человек обратился за медицинской помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Гор Абрамян.На месте работала следственная группа, отметил он.Между тем пресс-секретарь опроверг сообщения в СМИ о пострадавшем в результате стрельбы прокуроре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, ереван, новости
происшествия, ереван, новости

Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване

21:41 18.10.2023 (обновлено: 21:51 18.10.2023)
© AFP 2023 / KAREN MINASYANЕреван , Армения
Ереван , Армения - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2023
© AFP 2023 / KAREN MINASYAN
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Опровергается сообщение, что в результате стрельбы пострадал прокурор
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване, один человек обратился за медицинской помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Гор Абрамян.

"Поступил сигнал о стрельбе во дворе резиденции суда общей юрисдикции ереванского района Ачапняк. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Покушение на убийство". Один человек обратился за помощью в медицинское учреждение", – написал Абрамян на своей странице в соцсети.

На месте работала следственная группа, отметил он.

"На припаркованном во дворе суда автомобиле с государственными номерами обнаружены следы выстрела", – сообщил Абрамян.

Между тем пресс-секретарь опроверг сообщения в СМИ о пострадавшем в результате стрельбы прокуроре.
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