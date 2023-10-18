https://sputnik-georgia.ru/20231018/strelbe-proizoshla-vo-dvore-zdaniya-suda-v-erevane-283427077.html

Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване

Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване

Опровергается сообщение, что в результате стрельбы пострадал прокурор 18.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване, один человек обратился за медицинской помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Гор Абрамян.На месте работала следственная группа, отметил он.Между тем пресс-секретарь опроверг сообщения в СМИ о пострадавшем в результате стрельбы прокуроре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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