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Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване
Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване
Опровергается сообщение, что в результате стрельбы пострадал прокурор 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T21:41+0400
2023-10-18T21:41+0400
2023-10-18T21:51+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване, один человек обратился за медицинской помощью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Гор Абрамян.На месте работала следственная группа, отметил он.Между тем пресс-секретарь опроверг сообщения в СМИ о пострадавшем в результате стрельбы прокуроре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, ереван, новости
происшествия, ереван, новости
Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване
21:41 18.10.2023 (обновлено: 21:51 18.10.2023)
Опровергается сообщение, что в результате стрельбы пострадал прокурор
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik.
Стрельба произошла во дворе здания суда в Ереване, один человек обратился за медицинской помощью, сообщает РИА Новости
со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Армении Гор Абрамян.
"Поступил сигнал о стрельбе во дворе резиденции суда общей юрисдикции ереванского района Ачапняк. Возбуждено уголовное дело по признакам статьи "Покушение на убийство". Один человек обратился за помощью в медицинское учреждение", – написал Абрамян на своей странице в соцсети.
На месте работала следственная группа, отметил он.
"На припаркованном во дворе суда автомобиле с государственными номерами обнаружены следы выстрела", – сообщил Абрамян.
Между тем пресс-секретарь опроверг сообщения в СМИ о пострадавшем в результате стрельбы прокуроре.